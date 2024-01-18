عاجل.. ارتكب جريمة بشعة في مكة.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بمواطن

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة.





تنفيذ حكم الشرع



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وفيما يلي نص الحكم:قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).أقدم / فايز بن ظافر بن محمد السعدي البيشي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / سعد بن ظافر بن سعيد البيشي ـ سعودي الجنسية ـ، وذلك بطعنه عدة طعنات مما أدى إلى وفاته بسب خلاف بينهما.وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / فايز بن ظافر بن محمد السعدي البيشي ـ سعودي الجنسية ـ، يوم الخميس 6 / 7 / 1445هـ الموافق 18 / 1 / 2024م بمنطقة مكة المكرمة.ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.والله الهادي إلى سواء السبيل.