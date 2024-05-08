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عاجل.. بشرى من وزير التعليم بخصوص ترقية المعلمين والإداريين (فيديو)

وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان
وزير التعليم
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أعلن وزير التعليم، يوسف البنيان، أنه خلال العامين تم ترقية أكثر من 71 ألف معلم ومعلمة وإداري، مقارنة بـ 7 آلاف خلال السنوات الخمس السابقة. اضافة اعلان
وقال في تصريحات، اليوم الأربعاء، إن هذا نتيجة الدعم الذي تلقته وزارة التعليم من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى دعم وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمالية في هذه الملف، وأشار إلى أنه تم طرح الترقيات في منصة مسار .

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