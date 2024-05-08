عاجل.. بشرى من وزير التعليم بخصوص ترقية المعلمين والإداريين (فيديو)

أعلن وزير التعليم، يوسف البنيان، أنه خلال العامين تم ترقية أكثر من 71 ألف معلم ومعلمة وإداري، مقارنة بـ 7 آلاف خلال السنوات الخمس السابقة.
وقال في تصريحات، اليوم الأربعاء، إن هذا نتيجة الدعم الذي تلقته وزارة التعليم من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى دعم وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمالية في هذه الملف، وأشار إلى أنه تم طرح الترقيات في منصة مسار .
فيديو | وزير التعليم: زادت فرص ترقية المعلمين والمعلمات والإداريين إلى أكثر من 71 ألف خلال عامين مقارنة بـ 7 آلاف قبل خمسة أعوام #الإخبارية pic.twitter.com/FauSB7ytYu— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 8, 2024
مواعيد التقديم على الترقيات للمعلمينوأعلنت وزارة التعليم، مواعيد التقديم على الترقيات للمراتب 13 فما دون، على النحو التالي:
التقديم على الترقيات للمراتب الـ 10 فما دون.
من 22 رمضان 1445 هـ إلى الثالث من شوال 1445 هـ.
التقديم على الترقيات للمراتب الـ 11 والـ 12 والـ 13.
من الفترة 15 – 21 من شهر شوال 1445 هـ وذلك عبر منصة مسار.
خطوات التقديم على ترقية المعلمين
يُمكنك التقديم على ترقية المعلمين من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى "مِنصة مسار" (من هنا).
- تسجيل الدخول عبر "بوابة النفاذ الوطني الموحد".
- من قائمة الخدمات سوف يتم النقر على أيقونة "الترقيات"، ومن ثَم الاطلاع على الترقيات.
- الضغط على تبويب "الرغبات الوظيفية".
- تحديد "نتيجة المفاضلة".
شروط الحصول على ترقية المعلمين
أن يكون لدى المُعلم رخصة مهنية رسمية.
أن تكون وظيفة المطلوب الترقية إليها شاغرة.
امتلاك المعلم للخبرات والمهارات اللازمة.
قضاء المُعلم ما لا يقل عن أربعة سنوات بالوظيفة الحالية.
يجب أن تكون الترقية المطلوبة للدرجة التالية للوظيفة التي يشغلها المعلم حاليًا، حيث يتم الترقي بشكل تدريجي.
أن يكون أداء المُعلم جيد جدًا خلال مدة ثلاث سنوات على الأقل.
الوصول للحد الأدنى المطلوب من النقاط الخاصة بالتطوير المهني للمعلم.
خطوات الاستعلام عن ترقية المعلمين
الدخول على موقع نظام فارس (من هنا).
وبعدها تسجيل الدخول بإدخال البيانات المطلوبة.
ويليها التوجه لخدمات الموظف الذاتية.
الضغط على (الخدمة الذاتية للترقية).
اختيار (قرار الترقية).
وفي الأخير تعرض نتيجة الاستعلام عن الترقية.