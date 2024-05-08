كل ما تريد معرفته حول تطبيق اختبار التحصيل الدراسي "الورقي"

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كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن كل ما يتعلق من معلومات باختبار التحصيل الدراسي "الورقي"، لطلاب الثانوية.







ما هو اختبار التحصيل الدراسي "الورقي"؟



مقرات الاختبار



أنواع الاختبار



أسئلة الاختبار



الطلبة المستهدفون



فترات الاختبار



يعد الاختبار مقياسًا موحدًا لجميع خريجي المرحلة الثانوية، ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، مما يساعد الجهات التعليمية في ما بعد الثانوية العامة على دقة الاختيار للطلاب، حيث تشترط بعض الجامعات والكليات تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها.95 مقرًا للطلاب108 مقرات للطلابالاختبار "العلمي" يؤثر على المفاهيم العامة في عدد من المواد العلمية.الاختبار "النظري" يؤثر على المفاهيم العامة في عدد من المواد النظرية .تغطي صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة:الأول الثانوي - الثاني الثانوي - الثالث الثانوي.طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي في جميع المسارات.كل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.الفترة الأولى من 12 إلى 15 مايو 2024الفترة الثانية من 23 إلى 27 مايو 2024