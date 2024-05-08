كل ما تريد معرفته حول تطبيق اختبار التحصيل الدراسي "الورقي"

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كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن كل ما يتعلق من معلومات باختبار التحصيل الدراسي "الورقي"، لطلاب الثانوية.
ما هو اختبار التحصيل الدراسي "الورقي"؟يعد الاختبار مقياسًا موحدًا لجميع خريجي المرحلة الثانوية، ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، مما يساعد الجهات التعليمية في ما بعد الثانوية العامة على دقة الاختيار للطلاب، حيث تشترط بعض الجامعات والكليات تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها.
مقرات الاختبار95 مقرًا للطلاب
108 مقرات للطلاب
أنواع الاختبارالاختبار "العلمي" يؤثر على المفاهيم العامة في عدد من المواد العلمية.
الاختبار "النظري" يؤثر على المفاهيم العامة في عدد من المواد النظرية .
أسئلة الاختبار تغطي صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة:
الأول الثانوي - الثاني الثانوي - الثالث الثانوي.
الطلبة المستهدفون طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي في جميع المسارات.
كل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.
فترات الاختبارالفترة الأولى من 12 إلى 15 مايو 2024
الفترة الثانية من 23 إلى 27 مايو 2024
معلومات تهمك حول تطبيق اختبار #التحصيل_الدراسي (الورقي).#قياس pic.twitter.com/pxVeZ8kN3N— العناية بالمستفيدين (@EtecCare) May 8, 2024