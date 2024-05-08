الأربعاء، 29 شوال 1445 ، 08 مايو 2024

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كل ما تريد معرفته حول تطبيق اختبار التحصيل الدراسي "الورقي"

اختبارات الفصل الدراسي الأول
اختبارات
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كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن كل ما يتعلق من معلومات باختبار التحصيل الدراسي "الورقي"، لطلاب الثانوية.

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ما هو اختبار التحصيل الدراسي "الورقي"؟

يعد الاختبار مقياسًا موحدًا لجميع خريجي المرحلة الثانوية، ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، مما يساعد الجهات التعليمية في ما بعد الثانوية العامة على دقة الاختيار للطلاب، حيث تشترط بعض الجامعات والكليات تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها. 

مقرات الاختبار

95 مقرًا للطلاب
108 مقرات للطلاب

أنواع الاختبار

الاختبار "العلمي" يؤثر على المفاهيم العامة في عدد من المواد العلمية.
الاختبار "النظري"  يؤثر على المفاهيم العامة في عدد من المواد النظرية .

أسئلة الاختبار 

تغطي صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة:
الأول الثانوي  - الثاني الثانوي - الثالث الثانوي.

الطلبة المستهدفون 

طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي في جميع المسارات.
كل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.

فترات الاختبار

الفترة الأولى من 12 إلى 15 مايو 2024 
الفترة الثانية من 23 إلى 27 مايو 2024


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