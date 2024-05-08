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للعام السادس .. الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" عبر صالات مخصصة في 11 مطاراً بـ 7 دول

مبادرة طريق مكة -0--0الحجاج - الحج
الداخلية مبادرة طريق مكة
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تواصل وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، للعام السادس، وذلك عبر صالات مخصصة في (11) مطاراً في (7) دول هي المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار.

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 مبادرة "طريق مكة":


وتهدف مبادرة "طريق مكة" إلى توفير خدمات نقل ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة.
 ويشمل ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بمهام المديرية العامة للجوازات.
ويأتي ذلك لإنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة من مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.



 يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها السادس بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (617,756) حاجًا.


 

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