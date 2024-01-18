عاجل.. طريقة الحصول على وظيفة في الضمان الاجتماعي.. الشروط والخطوات

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن كيفية الحصول على وظيفة من الضمان الاجتماعي.

وقالت ردًا على سؤال بهذا الصدد عبر منصة "إكس": "يتم مشاركة العروض الوظيفية للمستفيدين من خلال قنوات وفروع صندوق تنمية الموارد البشرية ومنصاته التقنية التي تقدم خدمات التدريب والتوظيف أو من خلال شركاء التمكين الآخرين".

وعليكم السلام اضافة اعلان

حياك الله ,



يتم مشاركة العروض الوظيفية للمستفيدين من خلال قنوات وفروع صندوق تنمية الموارد البشرية ومنصاته التقنية التي تقدم خدمات التدريب والتوظيف أو من خلال شركاء التمكين الآخرين



سُعدنا بخدمتك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) January 18, 2024

شروط الحصول على وظيفة في الضمان الاجتماعي



كيفية التقدم لوظيفة في الضمان الاجتماعي

