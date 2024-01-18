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عاجل.. طريقة الحصول على وظيفة في الضمان الاجتماعي.. الشروط والخطوات

الضمان الاجتماعي
الضمان المطور
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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن كيفية الحصول على وظيفة من الضمان الاجتماعي. 
وقالت ردًا على سؤال بهذا الصدد عبر منصة "إكس": "يتم مشاركة العروض الوظيفية للمستفيدين من خلال قنوات وفروع صندوق تنمية الموارد البشرية ومنصاته التقنية التي تقدم خدمات التدريب والتوظيف أو من خلال شركاء التمكين الآخرين".


شروط الحصول على وظيفة في الضمان الاجتماعي

ويشترط للحصول على وظيفة من الوظائف التي طرحتها وزارة الموارد البشرية الآتي:
أن يكون المتقدم من مواطني المملكة.
أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية على الأقل.
ألا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة.

كيفية التقدم لوظيفة في الضمان الاجتماعي

يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي تسجيل بياناتهم للتقدم للوظائف المتاحة بوزارة الموارد البشرية على النحو التالي:
الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية (من هنا).
النقر على خدمات الوزارة في القائمة الرئيسية.
الدخول إلى خدمة "دعم طلبات العمل".
انقر فوق "بدء الخدمة".
انقر فوق تسجيل الدخول عبر الوصول الوطني الفردي.
اختر كلمة مرور ورسالة.
أكمل تسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك المحمول.
تسجيل الدخول لتسجيل طلب جديد.
أدخل المعلومات المطلوبة.
أكمل نموذج الطلب لإكمال التسجيل.
تحديد الدرجة الأكاديمية ويمكن تحميل نسخة من الشهادة.
سيتم الحصول على بيانات التأهيل من خلال وزارة التربية والتعليم.
أكمل إجابة الأسئلة التي طرحها عليك النظام.
تحديد طول ووزن المتقدم ومستوى اللغة الإنجليزية.
أدخل تجربة المستخدم، إن وجدت.
أدخل تفاصيل التدريب الذي تلقاه مقدم الطلب.
قم بإنشاء كلمة مرور وتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.
انقر فوق أيقونة "حفظ".
بعد ذلك سيتم التحقق من التطبيق من قبل المتخصصين.

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