عاجل.. وزير التعليم يكشف مصير "الفصول الثلاثة" (فيديو)

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أعلن وزير التعليم، يوسف البنيان، أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة قيد الدراسة حاليًا، وذلك تزامنًا مع حضوره جلسة مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، لمناقشة العديد من القضايا الخاصة بالتعليم.

وقال البنيان ردًا على سؤال لمراسل فضائية "الإخبارية": "الفصول الثلاثة قيد الدراسة حاليًا. وهناك كذلك تكليف من المقام الكريم بدراسة التأثير الإيجابي والتحديات للفصول الثلاثة".

وأضاف: "لدينا مختصون من أجهزة مختلفة داخل وزارة التعليم وكذلك من خارج الوزارة؛ لدراسة مدى الاستفادة من الفصول الثلاثة وفرصها وتحدياتها، وسوف يتم الإعلان عن (النتائج) بمشيئة الله".





تطبيق نظام الفصول الثلاثة



وفي أواخر عام 2021، أعلنت وزارة التعليم، عن تطبيق نظام الفصول الثلاثة، والذي على ضوئه تم تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول، لتبلغ مدة كل فصل 13 أسبوعًا بدلًا من 36، ويتخللها 12 إجازة أثناء العام الدراسي، بواقع 69 يومًا من غير إجازة العام الدراسي.وسبق وأن طالب مجلس الشورى، وزارة التعليم بإعادة النظر في نظام الفصول الثلاثة.في المقابل، تدافع وزارة التعليم عن نظام الفصول الثلاثة، قائلة إن هذا النظام يهدف إلى:- تعويض الفجوة التعليمية بين سنوات السلم التعليمي والدراسة الفعلية.- إبقاء الطلبة في عمليات تعليم بنائي مستمر وفعال لمعارفهم وصقل مهاراتهم مع تقليص الانقطاعات الطويلة.- التركيز على إعدادهم في جميع المراحل التعليمية لامتلاك مقومات الاقتصاد المعرفي.- الربط بين المهارات والقدرات وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.