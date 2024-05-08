أخبار السعودية.. مصير "الفصول الثلاثة" ودفعة مايو من حساب المواطن

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
وزير التعليم يكشف مصير "الفصول الثلاثة" (فيديو)
أعلن وزير التعليم، يوسف البنيان، أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة قيد الدراسة حاليًا، وذلك تزامنًا مع حضوره جلسة مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، لمناقشة العديد من القضايا الخاصة بالتعليم.. المزيد هنا
جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع بمواطن خطف امرأة وارتكب الفاحشة في جازان
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة جازان، فيما يلي نصه:. . المزيد هنا
"النيابة": السجن 15 سنة وغرامة لمواطن لترويج وحيازة الإمفيتامين بقصد الاتجار
أنهت نيابة المخدرات تحقيقاتها مع مواطن بتهمة ترويج كمية من مادة الإمفيتامين المؤثرة عقلياً، وحيازة كمية منها بقصد الاتجار، والتي عثر عليها مخبأة بطريقة سرية.. المزيد هنا
بدء صرف دفعة مايو من حساب المواطن خلال ساعات
يترقب المؤهلون للدورة 78 من حساب المواطن، إيداع مبالغ الدفعة في حساباتهم البنكية في وقت متأخر ليل الأربعاء/ الخميس.. المزيد هنا
"أبشر" تعلن تحديثات مجدولة لأنظمتها يوم الجمعة.. لـ 12 ساعة
أعلنت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، عن جدولة تحديثات لأنظمتها؛ وذلك في يوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024م، بدءًا من الساعة 12 صباحًا وتستمر حتى الساعة 12 ظهرًا.. المزيد هنا
كل ما تريد معرفته حول تطبيق اختبار التحصيل الدراسي "الورقي"
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن كل ما يتعلق من معلومات باختبار التحصيل الدراسي "الورقي"، لطلاب الثانوية.. المزيد هنا
شروط إصدار رخص مصادر المياه السطحية ومخالفاتها تصل إلى 500 ألف ريال
حدّثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها.. المزيد هنا
"المرور" يحذر: هذا الإجراء يحرمك من ميزة تخفيض المخالفات
حذرت الإدارة العامة للمرور، من بعض الإجراءات والمخالفات التي يرتكبها بعض قائدي السيارات وتشكل خطًرا على السلامة العامة، مما قد يحرمهم من ميزة تخفيض المخالفات.. المزيد هنا