أخبار السعودية.. مصير "الفصول الثلاثة" ودفعة مايو من حساب المواطن

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:





وزير التعليم يكشف مصير "الفصول الثلاثة" (فيديو)



جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع بمواطن خطف امرأة وارتكب الفاحشة في جازان



"النيابة": السجن 15 سنة وغرامة لمواطن لترويج وحيازة الإمفيتامين بقصد الاتجار



بدء صرف دفعة مايو من حساب المواطن خلال ساعات



"أبشر" تعلن تحديثات مجدولة لأنظمتها يوم الجمعة.. لـ 12 ساعة



كل ما تريد معرفته حول تطبيق اختبار التحصيل الدراسي "الورقي"



شروط إصدار رخص مصادر المياه السطحية ومخالفاتها تصل إلى 500 ألف ريال



"المرور" يحذر: هذا الإجراء يحرمك من ميزة تخفيض المخالفات

