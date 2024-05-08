بدأ اليوم.. رابط وطريقة التقديم في وظائف هيئة التخصصات الصحية

أ أ
أعلنت هيئة التخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني "بوابة التوظيف" عن توفر 10 وظائف لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
رابط وطريقة التقديم في وظائف هيئة التخصصات الصحية-
مُحلل بيانات.
الوظائف
- منسق مشروع.
- مدير الإستراتيجية.
- أخصائي مخاطر أول.
- مهندس بيانات أول.
- أخصائي أول الاستدامة.
- مدير التعلم الإلكتروني.
- أخصائي أول الحوكمة.
- أخصائي أول للأمن السيبراني.
- رئيس قسم التنمية المستدامة.
التخصصات
المطلوبة-
القانون.
- المالية.
- الاقتصاد.
- الإحصاء.
- الرياضيات.
- المحاسبة.
- علم البيانات.
- إدارة الأعمال.
- الإدارة العامة.
- إدارة المخاطر.
- علوم الحاسب.
- العلوم البيئية.
- إدارة المشاريع.
- العلاقات العامة.
- تقنية المعلومات.
- هندسة الحاسب.
- الأمن السيبراني.
- التنمية المستدامة.
- أو ما يعادلها.