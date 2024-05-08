الأربعاء، 29 شوال 1445 ، 08 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بدأ اليوم.. رابط وطريقة التقديم في وظائف هيئة التخصصات الصحية

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
هيئة التخصصات الصحية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت هيئة التخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني "بوابة التوظيف" عن توفر 10 وظائف لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

اضافة اعلان

 رابط وطريقة التقديم في وظائف هيئة التخصصات الصحية
الوظائف

- مُحلل بيانات.
- منسق مشروع.
- مدير الإستراتيجية.
- أخصائي مخاطر أول.
- مهندس بيانات أول.
- أخصائي أول الاستدامة.
- مدير التعلم الإلكتروني.
- أخصائي أول الحوكمة.
- أخصائي أول للأمن السيبراني.
- رئيس قسم التنمية المستدامة.

التخصصات المطلوبة

- القانون.
- المالية.
- الاقتصاد.
- الإحصاء.
- الرياضيات.
- المحاسبة.
- علم البيانات.
- إدارة الأعمال.
- الإدارة العامة.
- إدارة المخاطر.
- علوم الحاسب.
- العلوم البيئية.
- إدارة المشاريع.
- العلاقات العامة.
- تقنية المعلومات.
- هندسة الحاسب.
- الأمن السيبراني.
- التنمية المستدامة.
- أو ما يعادلها.

موعد التقديم

- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/10/29هـ الموافق 2024/05/08م.

طريقة التقديم

- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال هذا الرابط (اضغط هنا)

اقرأ أيضا

للثانوية بأعلى.. رابط التقديم في برنامج المعهد الوطني للتدريب والتوظيف

سارع بالتقديم.. الإعلان عن برنامج الابتعاث الثقافي لحملة الثانوية فأعلى

عاجل.. بدء صرف دفعة مايو من حساب المواطن بعد 15 ساعة

عاجل.. رسائل إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي.. حقيقة وقف المعاش عن هؤلاء؟

الموعد والشروط.. رابط وطريقة التقديم في وظائف وزارة الصحة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شركة روشن السعودية 4:26 م الثلاثاء، 07 مايو 2024

عاجل.. راتب 13 ألف ريال.. "روشن" تطرح وظائف شاغرة بالرياض و4 مدن

45 12:02 م الثلاثاء، 07 مايو 2024

رابط التقديم.. مركز الاعتماد يطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية 11:55 ص الثلاثاء، 16 أبريل 2024

راتب وبدل سكن وتأمين.. الخطوط الجوية تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات

images 9:11 ص الأحد، 14 أبريل 2024

فرصة للخريجين.. طريقة التقديم على وظائف هيئة المقاولين للبكالوريوس فأعلى