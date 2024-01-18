تنبيه مهم لـ "الداخلية" بشأن مشاركة المبدعين والمبتكرين في تحدي أبشر 2024

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أصدرت وزارة الداخلية اليوم الخميس، تنبيهًا مهمًا بشأن مشاركة المبدعين والمبتكرين في تحدي أبشر 2024.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تدعو المبدعين والمبتكرين للمشاركة في "تحدي أبشر 2024"، عبر موقع التحدي. اضافة اعلان





الداخلية" تدعو المبدعين للمشاركة في تحدي أبشر



تطوير خدمات وزارة الداخلية لعالم أبشر



طريقة التسجل للمشاركة في تحدي أبشر

