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تنبيه مهم لـ "الداخلية" بشأن مشاركة المبدعين والمبتكرين في تحدي أبشر 2024

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تحدي أبشر 2024.
أ أ
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أصدرت وزارة الداخلية اليوم الخميس، تنبيهًا مهمًا بشأن مشاركة المبدعين والمبتكرين في تحدي أبشر 2024.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تدعو المبدعين والمبتكرين للمشاركة في "تحدي أبشر 2024"، عبر موقع التحدي.اضافة اعلان

الداخلية" تدعو المبدعين للمشاركة في تحدي أبشر

وأضافت أنها تسعد بدعوة المبدعين والمبتكرين للمشاركة في "تحدي أبشر 2024"، عبر موقع التحدي، للإسهام في ابتكار أفكار إبداعية وحلولًا ذكية لتقديم خدماتها لعالم "أبشر"، وتطويع التقنية لخدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة.


تطوير خدمات وزارة الداخلية لعالم أبشر

يأتي هذا في وقت انطلق فيه 'تحدي أبشر 2024' في نسخته الـ"4" تحت شعار 'نبتكر لمستقبل أذكى'، الذى الذى تنفذه وزارة الداخلية لإتاحة الفرصة للمبدعين والمبتكرين للمشاركة في تطوير خدمات وزارة الداخلية لعالم أبشر 'أبشر أفراد، أبشر أعمال، أبشر حكومة، أبشر داخلية ، أبشر ميدان'؛ للاستمرار في التطوير وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزوار المستفيدين من خدمات أبشر، بهدف:
1 - تمكين الإبداع والابتكار في التحول الرقمي باستخدام التقنيات الحديثة؛ مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطائرات المسيرة والواقع المعزز والافتراضي.
2 - تحويل الأفكار الإبداعية والحلول الذكية إلى خدمات رقمية.
3 - تحسين تجربة المستخدم عن طريق سماع صوته 'العميل أولًا'.
4 - تطويع التقنية لخدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة، والإسهام في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 بوصول المملكة إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية.


طريقة التسجل للمشاركة في تحدي أبشر

وأكدت أنه يمكن التسجيل في التحدي مجاني ومتاح للمواطنين والمقيمين كافة، ولجميع العقول المبدعة حول العالم، وذلك عبر تعبئة النموذج في موقع التحدي الرسمي ' إضغط هنا ' من خلال ثلاث مراحل؛ وهي:
- مرحلة الإطلاق واستقبال الأفكار والمراجعة والتقييم حتى "14 أبريل 2024م".
- مرحلة تحديد الأفكار المتأهلة من 15 أبريل حتى 11 مايو 2024م
- مرحلة التحكيم النهائي للأفكار في 11 مايو 2024م.

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