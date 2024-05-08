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عاجل.. هل يمكن للمقيم الذي يملك سيارتين أن يقوم بشراء سيارة ثالثة لزوجته؟

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المرور
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أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، توضيحًا مهمًا بشأن إمكانية امتلاك المقيم لسيارة ثالثة.

هل يمكن للمقيم أن يقوم بشراء سيارة ثالثة لزوجته؟اضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنه يجوز لغير المواطنين امتلاك مركبات خاصة بما لا يزيد عن اثنتين.
جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مستفيد قال فيه: "هل يمكن للمقيم الذي يملك سيارتين أن يقوم بشراء سيارة ثالثة لزوجته؟".


استرداد مبلغ السداد باستخدام الحساب البنكي

في الوقت نفسه أكدت إدارة المرور، أنه يمكن للمستفيد استرداد المبلغ باستخدام الحساب البنكي الذي تم السداد من خلاله حال الدفع أكثر من مرة لتجديد الرخصة.
 

خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة

وعن الاستعلام عن المركبة المحجوزة، بينت أن ذلك يتم إلكترونيًا من خلال اتباع هذه الخطوات:
1 - الانتقال إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر.
2 - الدخول إلى الحساب الرسمي على المنصة بإدراج اسم المستخدم وكلمة المرور.
3 – الانتقال بعد ذلك إلى خدمات المركبات من تبويب الخدمات الإلكترونية.
4 - تحديد قائمة الاستعلامات واختيار  المركبات المحجوزة.
5 - النقر على عرض المعلومات، وبعد حجز المركبة سيظهر لك الاسم وموقع وتاريخ حجز المركبة على الفور.



الأسباب التي تؤدي إلى حجز المركبات

وأضافت أن إجراء حجز المركبات يتم اتخاذه قانونيًا في العديد من الحالات، ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى ذلك الآتي:
1 - تجاوز إشارة المرور الحمراء عن عمد.
2 - تجاوز السرعة التي تم تحديدها للطرق.
3 - في حالة وجود مركبة تسير بلوحة واحدة أو بدون لوحة نهائيًا.
4 - إذا قام صاحب المركبة بوضع عوائق تؤدي إلى إعاقة رؤية اللوحة.
5 - عند القيادة بدون وجود رخصة قيادة صالحة للاستخدام، أو أن رخصته لا تُمكّنه من قيادة نوع المركبة المستخدمة في هذا الوقت.
6 - عدم التزام السائق بالقوانين المرورية أو التعرض للخطر نتيجة الإهمال في القيادة.

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