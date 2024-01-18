الخميس، 06 رجب 1445 ، 18 يناير 2024

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ضبط مروج للمخدرات في جازان ومخالف للنظام بمكة

حرس الحدود
قوات حرس الحدود
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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان عملية تهريب 400 كيلوجرام من نبات القات المخدر.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

توقيف سوداني يروج نبات القات في "الدائر"

وقبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية السودانية لترويجه نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

ضبط يمني بحوزته 3 أمتار من الحطب المحلي

وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا، ومقيمًا من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام البيئة بحوزتهما أكثر من 3 أمتار مكعبة من الحطب المحلي المستخدم في الأنشطة التجارية في منطقة مكة المكرمة.

تطبيق الإجراءات وتسليم الكمات المضبوطة

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
مؤكدّة أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ﷼ لكل متر مكعب.

وسائل الاتصال بالجهات الرسمية للتبليغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة

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