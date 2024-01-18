الخميس، 06 رجب 1445 ، 18 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

رابط وخطوات التقديم في وظائف الخطوط الحديدية برواتب وبدلات مميزة

وظائف سار
الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تعلن الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، عن توفر (26) وظيفة شاغرة للعمل في كل من (الرياض، جدة، مكة المكرمة) حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

 الوظائف الشاغرة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية

- مساعد إداري               
- أخصائي مبيعات خدمات الشحن               
- خبير البنية التحتية لتقنية المعلومات
- أخصائي محاسبة الحسابات الدائنة           
- أخصائي مشتريات البنية التحتية               
- رئيس قسم محطة                  
- رئيس مراقب العمليات               
- مدقق أول للجودة والدعم              
- محلل أول لمخاطر المؤسسات واستمرارية الأعمال       
- كبير محللي تدريب العمليات         
- محلل مساعد تدريب                 
- مدير حيازة الأراضي          
- مدير أول لادارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال                
- مهندس أصول الركاب                
- مهندس صيانة          
- مهندس تخطيط قطار الركاب
- مدرب فني           
- سائق قطار                
- خبير تخطيط الشحن والمكتب الفني                      
- خبير البنية التحتية لتقنية المعلومات      
- خبير هندسة صيانة عربات الشحن                 
- رئيس قسم الإستراتيجية وتخطيط الأعمال               
- خبير مكتب إدارة المشاريع       
- وظائف أخرى.

مزايا العمل بالشركة السعودية للخطوط الحديدية:

- رواتب تنافسية تحدد حسب المؤهل أو الخبرة.
- بدل نقل 10% من الراتب الأساسي.
- بدل سكن 25% من الراتب الأساسي.
- تأمين طبي شامل للموظف وعائلته ووالديه.
- إجازة سنوية مدفوعة.
- فرص تدريب وتطوير داخل وخارج المملكة.
 

طريقة التقديم للوظائف الشاغرة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية

 متاح التقديم حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

اقرأ أيضا

عاجل.. طريقه تسجيل زوجة السجين في حساب المواطن

عاجل.. براتب 11.250 ريالاً.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف في عدة مدن بالمملكة

"الموارد" تُعدل "العمل المرن".. السماح للموظفين بأكثر من 95 ساعة شهريًا

عاجل.. رابط وتخصصات أحدث وظائف الخطوط الجوية السعودية 1445

تعديلات مهمة في الضمان الاجتماعي بعد خصخصته.. التفاصيل

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

حساب المواطن - ريال
4:43 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح كيفية تغيير البيانات من موظف إلى متقاعد

حساب مواطن
2:40 ص الخميس، 18 يناير 2024

توجيه من حساب المواطن: ماذا يعني وصول هذه الرسالة للمستفيدين؟

صندوق التنمية العقارية
2:01 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. هل يلزم وكالة لأجل فك رهن المتوفي.. بماذا أجاب الصندوق العقاري؟

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية
1:29 ص الخميس، 18 يناير 2024

الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف إدارية وقانونية وتقنية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وظائف سار
3:36 م الخميس، 18 يناير 2024

رابط وخطوات التقديم في وظائف الخطوط الحديدية برواتب وبدلات مميزة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
3:02 م الخميس، 18 يناير 2024

تنبيه عاجل من التأمينات حول شراء مدد الخدمة المتبقية للسماح بالتقاعد المبكر

وزارة الداخلية
2:04 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. ارتكب جريمة بشعة في مكة.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بمواطن

أخبار السعودية
1:55 م الخميس، 18 يناير 2024

أخبار السعودية.. "الموارد" تُعدل "العمل المرن" ووظائف شاغرة برواتب تتجاوز 11 ألف ريال

111
1:14 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. "الحصيني" يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع.. أجواء مناسبة للتنزه

حساب المواطن - التسجيل
12:16 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. طريقه تسجيل زوجة السجين في حساب المواطن