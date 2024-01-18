رابط وخطوات التقديم في وظائف الخطوط الحديدية برواتب وبدلات مميزة

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تعلن الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، عن توفر (26) وظيفة شاغرة للعمل في كل من (الرياض، جدة، مكة المكرمة) حسب المسميات والشروط التالية:
الوظائف الشاغرة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية- مساعد إداري
- أخصائي مبيعات خدمات الشحن
- خبير البنية التحتية لتقنية المعلومات
- أخصائي محاسبة الحسابات الدائنة
- أخصائي مشتريات البنية التحتية
- رئيس قسم محطة
- رئيس مراقب العمليات
- مدقق أول للجودة والدعم
- محلل أول لمخاطر المؤسسات واستمرارية الأعمال
- كبير محللي تدريب العمليات
- محلل مساعد تدريب
- مدير حيازة الأراضي
- مدير أول لادارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال
- مهندس أصول الركاب
- مهندس صيانة
- مهندس تخطيط قطار الركاب
- مدرب فني
- سائق قطار
- خبير تخطيط الشحن والمكتب الفني
- خبير البنية التحتية لتقنية المعلومات
- خبير هندسة صيانة عربات الشحن
- رئيس قسم الإستراتيجية وتخطيط الأعمال
- خبير مكتب إدارة المشاريع
- وظائف أخرى.
مزايا العمل بالشركة السعودية للخطوط الحديدية:- رواتب تنافسية تحدد حسب المؤهل أو الخبرة.
- بدل نقل 10% من الراتب الأساسي.
- بدل سكن 25% من الراتب الأساسي.
- تأمين طبي شامل للموظف وعائلته ووالديه.
- إجازة سنوية مدفوعة.
- فرص تدريب وتطوير داخل وخارج المملكة.