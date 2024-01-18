رابط وخطوات التقديم في وظائف الخطوط الحديدية برواتب وبدلات مميزة

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تعلن الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، عن توفر (26) وظيفة شاغرة للعمل في كل من (الرياض، جدة، مكة المكرمة) حسب المسميات والشروط التالية: اضافة اعلان





الوظائف الشاغرة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية



مزايا العمل بالشركة السعودية للخطوط الحديدية:



طريقة التقديم للوظائف الشاغرة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية

