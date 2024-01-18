تنبيه عاجل من التأمينات حول شراء مدد الخدمة المتبقية للسماح بالتقاعد المبكر

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يتساءل بعض الموظفين المشتركين في نظام التأمينات، حول إمكانية شراء مدد الخدمة المتبقية من أجل السماح لهم بالتقاعد المبكر. اضافة اعلان

وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الصدد: "لا يوجد نظام لشراء مدد الخدمة المتبقية في حال عدم بلوغ السن النظامية ووجود مدة مؤهلة لصرف المعاش".

وأضافت: "ويمكن لعملاء نظام التأمينات الاجتماعية الاشتراك اختياريًا، ولمزيد من التفاصيل: (من هنا)".





لا يوجد نظام لشراء مدد الخدمة المتبقية في حال عدم بلوغ السن النظامية ووجود مدة مؤهلة لصرف المعاش، ويمكن لعملاء نظام التأمينات الاجتماعية الاشتراك اختيارياً، ولمزيد من التفاصيل نأمل زيارة الرابط:

نسعد بخدمتك. حياك الله،لا يوجد نظام لشراء مدد الخدمة المتبقية في حال عدم بلوغ السن النظامية ووجود مدة مؤهلة لصرف المعاش، ويمكن لعملاء نظام التأمينات الاجتماعية الاشتراك اختيارياً، ولمزيد من التفاصيل نأمل زيارة الرابط: https://t.co/LQvZJMmMKW نسعد بخدمتك. January 17, 2024 المعاش المبكر (قبل سن الستين)



يحق لفئات معينة من المشتركين الحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين إذا تقدموا بطلب الصرف، وتشمل هذه الفئات:- المشترك الذي توفرت لديه مدة اشتراك فعلية لا تقل عن (300) شهر، وترك العمل الخاضع للنظام .- المشترك الذي يعمل في الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وبلغ عمره خمسًا وخمسين سنة أو أكثر، وترك العمل الخاضع للنظام، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا، وثبت مزاولته هذا النوع من الأعمال بصورة فعلية طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه.- صدور حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن لمدة ثلاث أشهر أو أكثر أو بقاء المشترك في السجن هذه المدة، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا وانتهى اشتراكه، فإنه يحق لأفراد عائلته الحصول على المعاش.- المشترك المفقود أو الغائب، يعامل معاملة المشترك المتوفى ويستحق أفراد عائلته الصرف.- المشترك الذي حدث له عجز غير مهني.- الحد الأدنى للصرف في الفقرات أولاً، ثانيًا، ثالثًا، رابعًا، لا يقل عن (1,983.75) ريال.