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دورة تأهيلية مجانية في الصناعات التحويلية لمدة شهر مع شهادة معتمدة

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المعهد العالي للصناعات البلاستيكية بالرياض
أ أ
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أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية بالرياض عن دورة تأهيلية في الصناعة التحويلية وهي دورة مجانية لمدة "4 أسابيع" بإجمالي "80 ساعة تدريبية".اضافة اعلان
وأوضح أن الدورة تشمل تدريب عملي على خطوط الإنتاج تحت إشراف خبراء يابانيين مع شهادة إتمام دورة معتمدة على النحو التالي:

وصف محتويات الدورة:

واضافت أن الدورة تشمل 80 ساعة تدريبية في أساسيات الصناعات البتروكيماوية وهندسة السلامة والحوادث "أسبابها والوقاية منها" ونظرة عامة على إجراءات التشغيل الآمن للمصنع، ومقدمة في الهندسة الصناعية الأساسية، ودليل فحص الآلات اليومي، وطرق حساب التكاليف، ومقدمة في تقنية التحكم ومراقبة الجودة.

أهداف الدورة:

وبينت أن الدورة تهدف إلى إعداد حديثي التخرج بالمعرفة والمهارات التي تتم ممارستها في قطاع الصناعة التحويلية من خلال تمكين المتدربين من تعلم العناصر التالية:
 - إكتساب المبادئ الهندسية الأساسية التي تركز على خطوط الإنتاج، الوعي بالممارسات الجيدة لتشغيل المصنع.
- اكتساب المعرفة الأساسية للهندسة الصناعية وحساب التكاليف وتقنية التحكم ومراقبة الجودة، تطبيق ممارسات السلامة في مكان العمل.

مميزات الدورة:

- شهادة اتمام الدورة للمشتركين.
- دورة مكثفة مجانية مع شهادة إجتياز معتمدة.
- تدريب عملي على خطوط الإنتاج تحت إشراف خبراء يابانيين.

موعد الدورة:

تبدأ الدورة يوم الأحد 1445/7/23هـ (الموافق 2024/2/4م) لمدة 4 ساعات يوميًا.

طريقة التقديم:

التسجيل متاح حاليًا عبر تعبئة النموذج على هذا الرابط (إضغط هنا).




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