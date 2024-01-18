دورة تأهيلية مجانية في الصناعات التحويلية لمدة شهر مع شهادة معتمدة

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أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية بالرياض عن دورة تأهيلية في الصناعة التحويلية وهي دورة مجانية لمدة "4 أسابيع" بإجمالي "80 ساعة تدريبية". اضافة اعلان

وأوضح أن الدورة تشمل تدريب عملي على خطوط الإنتاج تحت إشراف خبراء يابانيين مع شهادة إتمام دورة معتمدة على النحو التالي:





وصف محتويات الدورة:



أهداف الدورة:



مميزات الدورة:



موعد الدورة:



طريقة التقديم:



واضافت أن الدورة تشمل 80 ساعة تدريبية في أساسيات الصناعات البتروكيماوية وهندسة السلامة والحوادث "أسبابها والوقاية منها" ونظرة عامة على إجراءات التشغيل الآمن للمصنع، ومقدمة في الهندسة الصناعية الأساسية، ودليل فحص الآلات اليومي، وطرق حساب التكاليف، ومقدمة في تقنية التحكم ومراقبة الجودة.وبينت أن الدورة تهدف إلى إعداد حديثي التخرج بالمعرفة والمهارات التي تتم ممارستها في قطاع الصناعة التحويلية من خلال تمكين المتدربين من تعلم العناصر التالية:- إكتساب المبادئ الهندسية الأساسية التي تركز على خطوط الإنتاج، الوعي بالممارسات الجيدة لتشغيل المصنع.- اكتساب المعرفة الأساسية للهندسة الصناعية وحساب التكاليف وتقنية التحكم ومراقبة الجودة، تطبيق ممارسات السلامة في مكان العمل.- شهادة اتمام الدورة للمشتركين.- دورة مكثفة مجانية مع شهادة إجتياز معتمدة.- تدريب عملي على خطوط الإنتاج تحت إشراف خبراء يابانيين.تبدأ الدورة يوم الأحد 1445/7/23هـ (الموافق 2024/2/4م) لمدة 4 ساعات يوميًا.التسجيل متاح حاليًا عبر تعبئة النموذج على هذا الرابط ( إضغط هن ا).







