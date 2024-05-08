عاجل.. 5 ضبطيات تهريب وترويج.. ضربات أمنية ضد تجار"السموم" بعدة مناطق بالمملكة

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تمكنت الجهات المختصة من شن حملات أمنية وضبط عدد من تجار ومروجي المواد المخدرة بعدة مناطق بالمملكة، حيث قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.



ضبط باكستاني بالمنطقة الشرقية:



قطاع ظهران:



محافظة جدة:



قطاع الدائر:



التعاون مع الأمن: