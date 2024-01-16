بهذا الموعد.. خطوات الاعتراض على نتيجة النقل الخارجي للمعلمين

أ أ

أتاحت وزارة التعليم، الاعتراض لشاغلي الوظائف التعليمية على عدم شمولهم بالنقل الخارجي لمدة خمسة أيام من إعلان نتائج الحركة رسميًا. اضافة اعلان





النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية



خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور



القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي

