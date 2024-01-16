الثلاثاء، 04 رجب 1445 ، 16 يناير 2024

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بهذا الموعد.. خطوات الاعتراض على نتيجة النقل الخارجي للمعلمين

نظام نور
منصة نور
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أتاحت وزارة التعليم، الاعتراض لشاغلي الوظائف التعليمية على عدم شمولهم بالنقل الخارجي لمدة خمسة أيام من إعلان نتائج الحركة رسميًا.اضافة اعلان

النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية

ومن المقرر أن يتم غلق باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، بعد غد الخميس.
وأوضحت الوزارة في القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية لهذا العام، أن الاعتراض على نتيجة إجراءات النقل يكون من خلال تقديم طلب عن طريق نظام "فارس" الإلكتروني.
ويتم التقديم خلال خمسة أيام بعد إعلان النتيجة، وذلك وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة من قبل الوزارة.
وأشارت إلى أنه لن يقبل العدول عن النقل بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات التي تنتهي في السادس من شهر رجب. 

خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور

وتستمر فترة التقديم عبر نظام نور الإلكتروني من 31 من ديسمبر 2023 الموافق 18 من جمادي الآخر 1445 حتى 6 من رجب 1445 الموافق 18 من يناير 2023.
ودعت وزارة التعليم، شاغلي الوظائف التعليمية للاطلاع على القواعد التنظيمية المتعلقة بإجراءات النقل الخارجي عبر موقع الوزارة (وكالة الموارد البشرية) على الرابط (من هنا).
خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور
فيما يلي خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور الإلكتروني:
-الوصول إلى موقع نظام نور من خلال الرابط التالي من هنا.
-أدخل كافة بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة واضغط على دخول.
-من الشاشة الرئيسة اختر "طلب النقل الخارجي".
-أدخل رغبات النقل ممثلة في الإدارات والمدارس الذي تريد النقل إليها.
-اضغط على حفظ.
-يتم بعد ذلك دراسة الطلبات.
-يمكن الاستعلام في موعد ظهور النتائج من خلال منصة نور.
-بالطريقة ذاتها يمكن تقديم التظلمات لإعادة النظر في الطلب.

القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي

ووفقًا لوزارة التعليم، فإن القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي تراعي الآتي:
- مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية.
- إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته.
- إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.

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