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أخبار السعودية.. 17 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء وبشرى حول قيمة الثروات المعدنية بالمملكة

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

مجلس الوزراء يجدد رفض المملكة القاطع لتصريحات الاحتلال حول تهجير سكان غزة
 أكد مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم، أنه يتابع المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

مجلس الوزراء يوافق على عدد من الترقيات بوزارات مختلفة
 وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم، على ترقيات للمرتبين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

مجلس الوزراء يوافق على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية
وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية.

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء و17 قرارًا مهمًا
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

رسميًا.. إطلاق خدمة مسافر بلا حقيبة
أعلنت مطارات القابضة عن إطلاق خدمة "مسافر بلا حقيبة"، التي تتيح للمسافر إنهاء إجراءات سفره من مقر إقامته، وشحن أمتعته قبل موعد رحلته.

أخبار سارة حول قيمة الثروات المعدنية في المملكة
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إنه سيتم الإعلان غدًا في مؤتمر التعدين الدولي عن الرقم الجديد لقيمة الثروات المعدنية في المملكة وهي تحمل أخبارًا سارة.

موعد إيداع دعم حساب المواطن لشهر يناير وطريقة الاستعلام عن الأهلية
أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 74 لشهر يناير في حسابات المستفيدين غدًا الأربعاء.

المرور" يحذر: 6 آلاف ريال غرامة حال ارتكاب هذه المخالفة
أصدرت المديرية العامة للمرور تحذيرًا لجميع السائقين من المراوغة بين المركبات.

توضيح مهم من الجوازات حول من يحملون تأشيرة"شنغن
أكدت المديرية العامة للجوازات على أن نوع تأشيرة الشنغن (دخول فردي أو دخول متعدد) لا يؤثر على التقديم للتأشيرة عند الوصول في حال تم استيفاء جميع الشروط.



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