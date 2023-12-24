أخبار السعودية.. رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين وشروط رخصة الاستشارات العقارية

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
أشعلت النار في مواطن أثناء نومه.. تنفيذ حكم الشرع بمقيمة ارتكبت جريمة نكراء
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة حائل، فيما يلي نصه:
إطلاق نار وحشيش.. تنفيذ حكم الشرع في قاتل مواطن بالرياض
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة الرياض، فيما يلي نصه:
تحذير عاجل من رياح وأمطار وصواعق رعدية على هذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى الحادية عشرة مساءً.
موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر ديسمبر من التأمينات
يترقب مستفيدو رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين في المملكة، صرف مستحقاتهم المالية الخاصة بشهر ديسمبر 2023 جمادي الآخرة 1445.
هل يجب تحديث حساب المواطن؟.. رد من البرنامج
قال حساب المواطن، إنه لا يتعين على المستفيدين إجراء تحديث في الوقت الراهن، في ظل إجراء تحديث للبوابة الإلكترونية للبرنامج.
تعرف على أهم شروط رخصة "الاستشارات العقارية"
أعلن المتحدث باسم هيئة العقار تيسير المفرج، أن الهيئة بدأت استقبال طلبات التسجيل للحصول على رخصة الاستشارات العقارية منذ أمس السبت وحتى الخميس المقبل.
خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي
معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداعه في بداية كل شهر ميلادي.
توضح مهم حول مخالفات المباني في جدة.. التفاصيل
أعلنت أمانة جدة أنها رصدت أكثر من 7 الآف مخالفة مباني خلال الربع الثالث من عام 2023م, وذلك ضمن الأعمال المتواصلة لتحسين المشهد الحضري بمدينة جدة.