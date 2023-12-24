الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين وشروط رخصة الاستشارات العقارية

أخبار السعودية
أخبار السعودية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

أشعلت النار في مواطن أثناء نومه.. تنفيذ حكم الشرع بمقيمة ارتكبت جريمة نكراء
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة حائل، فيما يلي نصه:

إطلاق نار وحشيش.. تنفيذ حكم الشرع في قاتل مواطن بالرياض
 أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة الرياض، فيما يلي نصه:

تحذير عاجل من رياح وأمطار وصواعق رعدية على هذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى الحادية عشرة مساءً.

موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر ديسمبر من التأمينات
يترقب مستفيدو رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين في المملكة، صرف مستحقاتهم المالية الخاصة بشهر ديسمبر 2023 جمادي الآخرة 1445.

هل يجب تحديث حساب المواطن؟.. رد من البرنامج
قال حساب المواطن، إنه لا يتعين على المستفيدين إجراء تحديث في الوقت الراهن، في ظل إجراء تحديث للبوابة الإلكترونية للبرنامج.

تعرف على أهم شروط رخصة "الاستشارات العقارية"
أعلن المتحدث باسم هيئة العقار تيسير المفرج، أن الهيئة بدأت استقبال طلبات التسجيل للحصول على رخصة الاستشارات العقارية منذ أمس السبت وحتى الخميس المقبل.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي
معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداعه في بداية كل شهر ميلادي.

توضح مهم حول مخالفات المباني في جدة.. التفاصيل
أعلنت أمانة جدة أنها رصدت أكثر من 7 الآف مخالفة مباني خلال الربع الثالث من عام 2023م, وذلك ضمن الأعمال المتواصلة لتحسين المشهد الحضري بمدينة جدة.

اقرأ أيضا

توضح مهم حول مخالفات المباني في جدة.. التفاصيل

تحذير عاجل من رياح وأمطار وصواعق رعدية على هذه المناطق

أخبار السعودية..موعد الدفعة الجديدة من حساب المواطن وإيداع دعم مستفيدي سكني

بعد مطر غزير.. شاهد ماذا فعلت السيول بشرق المجمعة شمال الرياض؟

بالتفاصيل.. قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 4:59 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. تطبيق نظام "حضوري" بالتعليم والتسجيل بمقاعد الزمالة للأطباء

أخبار السعودية 5:05 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. قيمة استحقاقك في الضمان الاجتماعي وصرف معاش التأمينات في هذا الموعد

أخبار السعودية 2:11 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد صرف معاشات التأمينات وبشرى يخصوص رحلات الطيران الداخلية

أخبار السعودية 5:00 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. توضيح عاجل بشأن تقديم موعد صرف معاش الضمان وعشرات الوظائف بعدة مدن

اقرأ أيضا

images
11:08 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

إصدار 66 بطاقة.. "التدريب التقني" تمنح 16 رخصة لمنشآت تدريبية أهلية

جرحات الحرارة - انخفاض - الشتاء
10:38 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

درجات الحرارة اليوم.. انخفاض تدريجي في جميع أنحاء المملكة

أهم 10
10:30 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد نزول الدعم السكني و6 شروط للتقديم على الوظائف التعليمية

GCFxtNeXoAAqf7Z
9:55 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

"المسند": نهار اليوم في الرياض أقصر بـ 3 ساعات من وقت الانقلاب الصيفي لهذا السبب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

رابت - الراتب - ريال -
5:00 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. كم يومًا تبقى على إيداع رواتب الموظفين لشهر ديسمبر؟

حساب المواطن - التسجيل
4:23 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

هل يجب تحديث حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

رواتب المتقاعدين2
3:01 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر ديسمبر من التأمينات

أمطار غزيرة على عسير
2:00 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

تحذير عاجل من رياح وأمطار وصواعق رعدية على هذه المناطق

برنامج سكني
1:21 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. إيداع 964 مليون ريال في حسابات مُستفيدي "سكني" لشهر ديسمبر

منصة اكس
1:11 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

5 طرق لزيادة متابعيك على منصة "إكس" من 0 إلى 10 آلاف