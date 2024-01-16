انخفاض أسعار 6 فئات من الحديد في المملكة بديسمبر

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أكدت نشرة هيئة الإحصاء على انخفاض أسعار غالبية فئات الحديد في اسواق المملكة، خلال شهر ديسمبر الماضي، على أساس شهري، بينما ارتفع سعر فئة وحيدة. اضافة اعلان





انخفاض أسعار الحديد في المملكة



تراجع سعر جديد التسليح 10 مم بنسبة 0.8%



انخفاض أسعر الأسلاك الكهربائية



استقرار سعر الكيابل الكهربائية 10مم



وقالت النشرة إن سعر حديد التسليح 6 مم سجل 3974.69 ريال، مرتفعا بنسبة 0.2% على أساس شهري، فيما انخفض بنسبة 7.5% على أساس سنوي.وأشارت النشرة إلى أن سعر حديد التسليح 8 مم سجل 2769.66 ريال للطن، منخفضا بنسبة 1.01، و14.1% على أساس شهري وسنوي على التوالي، وفقا لـ "اليوم".وانخفض سعر حديد التسليح 10 مم بنسبة 0.8% على أساس شهري، و15% على أساس سنوي، وسجل سعر حديد التسليح 12 مم 2669.49 ريال، منخفضا بنسبة 0.7%، و14.1% .ويلغ سعر حديد التسليح 16 مم سجل 2671.89 ريال، منخفضا بنسبة 0.7% على أساس شهري، و13.9% على أساس سنوي، بينما سجل سعر حديد التسليح 18 مم 2676.5 ريال للطن.وبلغ سعر الأسلاك الكهربائية 2.5 مم 1.06 ريال للمتر المكعب، منخفضا بنسبة 2.8% على أساس شهري، و1.9% على أساس سنوي.وانخفض سعر الأسلاك الكهربائية 4 مم بنسبة 1.9%، و2.5% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلا 1.57 ريال للمتر المكعب.وأفادت النشرة بأن سعر الأسلاك الكهربائية 6 مم بلغ 2.47 ريال، منخفضا بنسبة 0.4% على أساس شهري وسنوي، واستقر سعر الكيابل الكهربائية 10 مم عند 20.54 ريال على أساس شهري