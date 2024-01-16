الثلاثاء، 04 رجب 1445 ، 16 يناير 2024

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"الأرصاد" يُنبه إلى رياح شديدة على بعض محافظات الرياض

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رياح شديدة
أ أ
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نبَّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليوم، من رياح شديدة على منطقة الرياض.
وأوضح أن الرياح  متوقع أن تصل سرعتها إلى 40-49 كيلومترًا /الساعة، مصحوبةً بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.اضافة اعلان

"الأرصاد" ينبّه من رياح شديدة على محافظات الرياض

وأضاف أن الحالة المتوقعة من الرياح القوية على منطقة الرياض، تشمل محافظات " الخرج والعاصمة ورماح والدوادمي والقويعية وعفيف".


رياح شديدة على لارياض حتى السادسة مساءً

 وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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