3 نصائح مهمة من "التعليم" لـ المبتعثين قبل السفر لأي بلد

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أصدرت وزارة التعليم، تنبيهًا مهمًا للطلاب المبتعثين، مطالبة بالحرص على عدة أمور مهمة قبل الوصول إلى بلد الابتعاث.
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نصائح مهمة قبل الوصـول إلـى بلـد الابتعاثوأوضحت على حسابها في منصة
"إكس"، أنها توصي المبتعثين، بضرورة الحرص على نصائح مهمة قبل الوصـول إلـى بلـد
الابتعاث، وهي:
1 – الحرص على إصدار خطاب التأشيرة.
2 – إصدار تذكرة الذهاب إلى مقر البعثة.
3 – الاطلاع على نظام الهجرة في بلد الابتعاث.
وأكدت في الوقت نفسه، استمرار استقبال طلبات الابتعاث إلى أفضل المؤسسات التعليمية للعام الأكاديمي 2024-2025 من خلال المسارات المتاحة للتقديم.
نصائح مهمة للتعاملات المالية في بلد الابتعاثوفي
وقت سابق، أصدرت الوزارة عدة نصائح مهمة بشأن التعاملات المالية للمواطنين
المبتعثين في بلد الابتعاث.
وأوضح حساب العناية بالمبتعثين على منصة "إكس"، أنه يجب على جميع المواطنين المبتعثين عند التعاملات المالية في بلد الابتعاث عمل الآتي:
1 – حفظ الأموال في حساب بنكي.
2 – في حالة الحاجة لأخذ سلفة من أحد الأشخاص، توثيق ذلك بسندات مالية.
3 – دفع المستحقات والمستلزمات المالية عن طريق البطاقة البنكية والاحتفاظ بإيصالات الدفع خصوصًا للسلع الثمينة مثل، "السكن والفواتير".
ونصح المواطنين المبتعثين بحمل مبلغ نقدي بسيط عند الحاجة، مع تجنب هذه الأمور في بلد الابتعاث:
1 – التعاملات النقدية.
2 – حمل الأموال النقدية.