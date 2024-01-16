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فعلوا هذا الأمر.. الأمن يُهاجم مواطنًا و 7 مقيمين من الجنسية الباكستانية

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مكافحة المخدرات
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

إحباط تهريب 17.1  كيلوجرامًا من مادة "الشبو"

ففي المنطقة الشرقية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 7 مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية لترويجهم 17.1 كيلوجراماً من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".
وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

وفي نجران، قبضت المديرية العامه لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.


 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.





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