الأربعاء، 28 صفر 1445 ، 13 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

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أخبار السعودية.. أمر ملكي جديد وشروط استمرار دعم الضمان ووظائف شاغرة بالجامعة الإلكترونية

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

أمر ملكي بترقية وتعيين 155 قاضيًا بوزارة العدل
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، أمرَه الكريم بترقية وتعيين (155) قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

المملكة تستثمر 120 مليار ريال في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية
تتوقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع التعدين لتبلغ 171 مليار ريال بحلول عام 2030، حسب تصريحات الوزارة لصحيفة "الاقتصادية".

زيادة عدد المحامين في المملكة بنسبة 315% خلال 6 سنوات
شهد عدد المحامين الممارسين في المملكة زيادة كبيرة بلغت 315% خلال العام الجاري مقارنة بعددهم في عام 2016 بعد تطوير وزارة العدل قطاع المحاماة وتمكين المحامين وتأهيلهم.

قريباً بالمملكة.. مصنع أدوية جديد يوفر مضادات السرطان
تعتزم المملكة إطلاق مصنعًا جديدًا للصناعات الدوائية والطبية المحلية، يسمح بدخول فئة جديدة من أدوية مضادات السرطان ومنتجات الحقن الوريدي، ومن المتوقع إنجازه بحلول عام 2026 بالرياض.

الموارد والصحة تعلنان توطين مهنة طب الأسنان بنسبة 35%
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة عن قرار توطين مهنة طب الأسنان في القطاع الخاص بنسبة 35% وذلك اعتبارًا من 10 مارس 2024م.

النيابة العامة: السجن عامين لمتهمين بحيازة المخدرات بقصد التعاطي
 أعلنت النيابة العامة، أن نيابة المخدرات بالنيابة العامة بمحافظة جدة أنهت إجراءات التحقيق مع مواطنين ومقيمين بتهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي وجرى إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة.

إنذار أصفر لـ 10 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر هذه المناطق من أتربة وانعدام الرؤية
أطلق المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأصفر؛ محذرًا من هبوب رياح شديدة على مكة والمدينة وعدد من مناطق المملكة.

شروط التبرع بالدم ومدته والسن والوزن المناسبين
تعد عملية التبرع بالدم إجراء يتم القيام به بصورة تطوعية، حيث يقوم فيه الشخص بالتبرع بدمه من أجل إنقاذ حياة بعض الأشخاص.

توضيح مهم من الموارد البشرية لشروط استمرار دعم الضمان الاجتماعي
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا يخص جميع مستفيدن من الضمان الاجتماعي المطور.

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالجامعة الإلكترونية بمختلف التخصصات
  أعلنت الجامعة الإلكترونية عن فتح باب استقبال طلبات التوظيف للتعاون في التدريس للكوادر الوطنية حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه (رجال ونساء) في مختلف كليات وفروع الجامعة على النحو التالي:

تعاون بين الداخلية و"سدايا " في الذكاء الاصطناعي
وقعت وزارة الداخلية ممثلة في برنامج تطوير الوزارة وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وبحث الفرص ذات الاهتمام المشترك ودعم الابتكار في هذا المجال.

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