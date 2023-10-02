"العثيمين" في فيديو نادر: الحريق شهيد وإذا كان من رجال الإطفاء فهو أشد ثوابًا

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في مقطع فيديو نادر، قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، (رحمه الله) إن من مات من المسلمين حريقًا فهو من الشهداء. اضافة اعلان

وحول سؤال عن حكم من مات جراء الحريق من المسلمين، أكد (رحمه الله تعالى) أن من مات من المسلمين حريقًا فتفصيله كالتالي:

الحريق شهيد



أولاً - أقول: كل من مات بحريق وهو مسلم فإنه من الشهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الحريق شهيد" لكن ما نقول: فلان شهيد، لأنه مات بالحرق، ما ندري، لكن على سبيل العموم نقول: كل من مات بالحريق فإنه شهيد.

رجال الإطفاء أشد ثوابًا



وإذا كان من رجال الإطفاء كان أشد ثواباً أيضاً، لأن هذا الرجل الذي مات بالإطفاء جمع بين أمرين: بين الحريق وبين الدفاع عن إخوانه، فهو في الحقيقة اكتسب أجرين: أجر الدفاع عن إخوانه المسلمين، وأجر شهادة الحريق.وأضاف: لاحظوا أننا لا نشهد لشخص بعينه، يعني: مثلاً إنسان أحرقته النار أمامنا نقول: الحريق شهيد، لكن ما نقول: هذا الرجل شهيد.وبين أن الإمام البخاري رحمه الله، ترجم في صحيحه لهذه المسألة وقال: "باب: لا يقال فلان شهيد" ثم استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من مكلوم يُكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله" فقال: والله أعلم، إذا كان الله يعلم بمن يُكلم في سبيله..

ويواصل قائلاً: إذًا؛ ما نشهد على شيء لا نعلمه، لكن نقول على العموم: من قُتل في سبيل الله فهو شهيد، فيفرق بين العموم وبين الخصوص.



