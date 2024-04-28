اليوم..إعادة فتح التسجيل في منتج تطوير الخريجين "تمهير"

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، إعادة فتح التسجيل في منتج تطوير الخريجين تمهير اعتبارًا من اليوم الأحد.

وأشار الصندوق إلى ضرورة استيفاء الشروط للتسجيل في تمهير وفق الشروط المحدثة.





ضوابط الاستحقاق بالبرنامج



برنامج تمهير



وفيما يلي ضوابط الاستحقاق بالبرنامج:– ألا يتجاوز العمر 30 عامًا ميلاديًا.– أن يكون سعودي الجنسية.– ألا يكون لديه خبرة عملية سابقة في القطاع العام أو الخاص تتجاوز سنة ميلادية.– ألا يكون المتقدم ملتحقًا بأي عمل حالياً في القطاع العام أو الخاص.– ألا يكون المتقدم ضمن قائمة “المحظورين” لدى الصندوق.تمهير هو برنامج تدريب على رأس العمل يستهدف خريجي الجامعات والمعاهد والكليات السعودية والأجنبية.ويشمل ذلك حديثي التخرج أو مِن مَن سبق له العمل ولم يكن مسجلاً في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الـ (6) أشهر السابقة لتسجيله في البرنامج كحد أدنى.ويتم تدريبهم على رأس العمل لدى المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة والمنظمات الدولية التي لها فروع بالمملكة.ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" مكافأة مالية شهرية مقدارها ثلاثة آلاف ريال لحاملي درجة البكالوريوس.فيما يتم منح مكافأة مالية شهرية مقدارها ألفي ريال لحاملي درجة الدبلوم للمتدربين الذين يستوفون متطلبات البرنامج، ويحافظون على سجل ملائم لمعدل الحضور لدى المنشأة المدربة.