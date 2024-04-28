عاجل.. بشرى للموظفين الحكوميين حول صرف رواتب شهر إبريل

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من المقرر أن يتم اليوم الأحد إيداع راتب شهر إبريل في حسابات الموظفين بالقطاع العام والحكومي، وفق ما أعلنت وزارة المالية.
ويعد هذا أول راتب بعد انتظام الموظفين في عملهم بدءًا من يوم الاثنين 15 من إبريل 2024، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، التي بدأت الخميس 25 من رمضان 1445هـ/ 4 من إبريل 2024م،
مواعيد صرف الرواتبوحددت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب.
توحيد مواعيد صرف الرواتبوجاء ذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
وإذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.
موعد إيداع راتب إبريل
وعلى ضوء جدول الرواتب المحدد سلفًا، فإنه من المقرر أن يتم إيداع راتب شهر إبريل الجاري للموظفين بالقطاع الحكومي- اليوم الأحد 28/04/2024- الموافق 19/10/1445هـ.