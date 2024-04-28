عاجل.. بشرى للموظفين الحكوميين حول صرف رواتب شهر إبريل

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من المقرر أن يتم اليوم الأحد إيداع راتب شهر إبريل في حسابات الموظفين بالقطاع العام والحكومي، وفق ما أعلنت وزارة المالية.

ويعد هذا أول راتب بعد انتظام الموظفين في عملهم بدءًا من يوم الاثنين 15 من إبريل 2024، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، التي بدأت الخميس 25 من رمضان 1445هـ/ 4 من إبريل 2024م،





مواعيد صرف الرواتب



توحيد مواعيد صرف الرواتب



موعد إيداع راتب إبريل

