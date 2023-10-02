الإثنين، 17 ربيع الأول 1445 ، 02 أكتوبر 2023

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بادر بالتقديم.. وظائف في مطارات جدة لمختلف المؤهلات وجميع التخصصات

مطارات جدة
شركة مطارات جدة
أ أ
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أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo” عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، وذلك حسب التفاصيل التالية:

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المسميات الوظيفية

1ـ مدير التخطيط والرقابة
2ـ رئيس قسم مركز بيانات تكنولوجيا المعلومات
3ـ أخصائي فواتير
4ـ مدير إدارة الأصول وتحسين العمليات
5ـ أخصائي تجربة المطار
6ـ أخصائي مشتريات / إدارة العقود
7ـ أخصائي المشتريات
8ـ رئيس قسم الأصول الثابتة والمخزون
9ـ وظيفة الدعم رئيس قسم التدقيق
10ـ مراجع داخلى.
11ـ والمزيد ...


عن الشركة

 تأسست شركة مطارات جدة (JedCo) في عام 2022م كجزء من برنامج تخصيص قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية. تدير شركة مطارات جدة حالياً وتشغل مطار الملك عبدالعزيز الدولي “KAIA” .
والذي يعد أحد أفضل 100 مطار في العالم، والمركز الثالث كأفضل مطار في الشرق الأوسط، والمركز الخامس كأفضل مطار محسّن في العالم، والمركز الثامن كأفضل مطار في العالم للمطارات بسعة (10-15 مليون مسافر).


الأمن والكفاءة والمعايير التشغيلية

وتتبنى شركة مطارات جدة ثقافة الترحيب بالجميع، وتركز على الأمن والكفاءة والمعايير التشغيلية من خلال بناء تحالفات قوية مع الموظفين والشركاء والمستثمرين لخلق ميدان من الفرص للمملكة العربية السعودية أثناء خدمة الحجاج والمعتمرين.


طريقة التقديم

 أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - اضغط (هنا).

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