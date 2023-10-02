بادر بالتقديم.. وظائف في مطارات جدة لمختلف المؤهلات وجميع التخصصات

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أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo” عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، وذلك حسب التفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية1ـ مدير التخطيط والرقابة
2ـ رئيس قسم مركز بيانات تكنولوجيا المعلومات
3ـ أخصائي فواتير
4ـ مدير إدارة الأصول وتحسين العمليات
5ـ أخصائي تجربة المطار
6ـ أخصائي مشتريات / إدارة العقود
7ـ أخصائي المشتريات
8ـ رئيس قسم الأصول الثابتة والمخزون
9ـ وظيفة الدعم رئيس قسم التدقيق
10ـ مراجع داخلى.
11ـ والمزيد ...
تأسست شركة مطارات جدة (JedCo) في عام 2022م كجزء من برنامج تخصيص قطاع
الطيران في المملكة العربية السعودية. تدير شركة مطارات جدة حالياً وتشغل مطار
الملك عبدالعزيز الدولي “KAIA” .
عن الشركة
والذي يعد أحد أفضل 100 مطار في العالم، والمركز الثالث كأفضل مطار في الشرق الأوسط، والمركز الخامس كأفضل مطار محسّن في العالم، والمركز الثامن كأفضل مطار في العالم للمطارات بسعة (10-15 مليون مسافر).
وتتبنى شركة مطارات
جدة ثقافة الترحيب بالجميع، وتركز على الأمن والكفاءة والمعايير التشغيلية من خلال
بناء تحالفات قوية مع الموظفين والشركاء والمستثمرين لخلق ميدان من الفرص للمملكة
العربية السعودية أثناء خدمة الحجاج والمعتمرين.
الأمن والكفاءة والمعايير التشغيلية
أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني
للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على
الرابط التالي:
طريقة التقديم
رابط التقديم - اضغط (هنا).