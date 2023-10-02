بادر بالتقديم.. وظائف في مطارات جدة لمختلف المؤهلات وجميع التخصصات

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أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo” عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، وذلك حسب التفاصيل التالية:

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المسميات الوظيفية





عن الشركة





الأمن والكفاءة والمعايير التشغيلية





طريقة التقديم

