الإثنين، 17 ربيع الأول 1445 ، 02 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الجامعة الإسلامية تمدد فترة التسجيل في برامجها لغير المواطنين

الجامعة الاسلامية
الجامعة الإسلامية
أ أ
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أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عن تمديد فترة استقبال طلبات الدراسة في برنامجي الشريعة والاقتصاد "عن بعد".
ويأتي التمديد لمرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات الدوليين المقيمين خارج المملكة، للعام الجامعي 1445 هـ، لمدة أسبوع، تنتهي في 5 أكتوبر الجاري.اضافة اعلان


شروط ومعايير القبول والتسجيل

 ودعت الجامعة، أمس الأحد، الراغبين بتقديم طلبات الدراسة إلى الاطلاع على شروط ومعايير القبول والتسجيل في البرنامجين عبر الرابط: (اضغط هنا) .
وبينت أنه يشترط أن يكون المتقدم من غير المواطنين، وغير مقيم في المملكة، وحاصلاً على مؤهل علمي معتمد لا يقل عن الثانوية العامة، واجتاز اختبار اللغة العربية، على أن تبدأ الدراسة في 28 يناير من العام المقبل.


محاضرات تزامنية من منصة الجامعة

ويتضمن نمط الدراسة في برنامجي الشريعة والاقتصاد "عن بعد" بالجامعة الإسلامية محاضرات تزامنية تقدّم بشكل مباشر عبر المنصة الإلكترونية للجامعة.
إضافة إلى محاضرات غير تزامنية تشمل المحاضرات المسجّلة، وساعات الاتصال التعليمية، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجامعة مثل الأنظمة التعليمية, والمحتوى العلمي، والمكتبة الرقمية.


مدة الدراسة 4 سنوات

وتبلغ مدة الدراسة في البرنامج 4 سنوات وبحد أقصى ست سنوات دراسية، فيما يمنح الدارس بعد تخرّجه درجة البكالوريوس بعد إتمام متطلبات البرنامج.

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