الإثنين، 17 ربيع الأول 1445 ، 02 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

"الموارد" تكشف عن شرط الاستفادة من حافز الاستدامة

الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية
أ أ
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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شرط الاستفادة من حافز الاستدامة. 
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "من شروط الاستفادة من حافز الاستدامة: استمرار العامل في العمل دون انقطاع لمدة 13 شهرًا".اضافة اعلان


شروط حافز الاستدامة

-يجب أن يكون المتقدم للطلب حاصلاً على الجنسية السعودية.
-عدم وجود دخل ثابت لمقدم الطلب يتجاوز 2000 ريال سعودي.
-ألا يكون المتقدم مقيمًا في أحد دور الرعاية الاجتماعية.
-يجب أن يكون المتقدم للعمل قادرًا على ممارسة العمل.
- من الضروري عدم وجود سجل تجاري يحمل اسم المتقدم للعمل.
-أن يكون المتقدم للعمل مقيمًا إقامة دائمة بالمملكة مدة لا تقل عن 10 أشهر.
-يجب ألا يكون طالبًا في أحد مراحل التعليم المختلفة.
-من الضروري ألا يكون المتقدم للعمل يتلقى معاش التقاعد.
-يجب ألا يكون المتقدم موظفًا بالقطاع الخاص أو العام.
- لابد أن يكون قد أنهى عمله السابق منذ أكثر من 3 شهور.

التقديم على حافز الاستدامة


-الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج طاقات (من هنا).
-الضغط على (تسجيل الدخول)، وسيتم التحويل إلى منصة الإنقاذ الوطني.
-كتابة اسم المستخدم ورقم المرور ورقم التحقق.
- النقر على (تسجيل الدخول) وسيتم التحويل الى صفحة طاقات جديدة.
-اختيار (قائمة البرامج) من القائمة المتوفرة.
-النقر على (توطين) ثم إدخال كل البيانات المطلوبة بدقة حتى يتم إصدار الفاتورة بشكل صحيح.

حافز الاستدامة


ويعد برنامج حافز من أهم المبادرات التي تقدم لدعم فئات واسعة من المواطنين داخل المملكة، ويتركز دوره بشكل خاص على تقديم الدعم المالي والنفسي للعاطلين عن العمل.
ويهدف ذلك إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ورفع روحهم المعنوية، كما يسعى البرنامج إلى تمكين هذه الفئة من دخول سوق العمل من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم وتأهيلهم لها بشكل جيد.
ويشمل البرنامج فئة عمرية تتراوح بين العشرين والستين عامًا مما يعكس التفاعل مع احتياجاتهم المتنوعة.
كما يتميز بتقديم دعم شامل للمستفيدين عن طريق تقديم دورات تدريبية لهم لتنمية مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة.

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