طريقة الاستفادة من المدد المضمومة لاستحقاق المعاش

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن آلية الاستفادة من المدد المضمومة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين.

وقالت ردًا على استفسار عبر خدمة "العناية بالعملاء" في منصة "إكس": "يمكن الاستفادة من المدد المضمومة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين..

وذلك في حال كانت أسباب الضم ناتجة عن التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة". اضافة اعلان



حياك الله استاذ ابو خالد ،

يمكن الاستفادة من المدد المضمومة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين وذلك في حال كانت أسباب الضم ناتجة عن التحول أو التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.

نسعد بخدمتك. — العناية بالعملاء (@GosiCare) October 2, 2023

6 شروط لضم مدد الاشتراك



وحددت "التأمينات"، 6 شروط لضم مدد الاشتراك وفق نظام تبادل المنافع الذي يعالج ضم مدد الاشتراك للعاملين حال الانتقال من وإلى القطاعين الخاص والعام، ويهدف إلى تسهيل حركة الانتقال بين القطاعين.والشروط هي:1 - أن يتقدم المشترك بطلبه قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير المنتقل إليه.2 - ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.3 - ألا يزيد عمر المشترك على 59 عامًا.4 - ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشًا.5 - ألا يكون المعاش في النظام السابق قد استحق بسبب العجز.6 - ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير.-يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ولا يسري هذا الشرط في حال انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة أو التخصيص.ودعت "التأمينات" المشتركين إلى التأكد من صحة الأجر المسجل حفاظًا على حقوقهم في نظام التأمينات الاجتماعية.وبينت أن تسجيل صاحب العمل للأجر الصحيح يضمن للمشترك الاستفادة الكاملة من منافع نظام التأمينات الاجتماعية (معاشات التقاعد، تعويضات الأخطار المهنية، تعويضات التعطل عن العمل «ساند»).