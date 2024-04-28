بعد جامعتي الطائف وأم القرى.. تقني الباحة يعلن تعليق الدراسة.. اليوم الأحد

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة عن تعليق الدراسة اليوم الأحد في جميع المنشآت التدريبية بالباحة وبلجرشي والمندق والعقيق والمخواة ومعاهد التدريب الأهلية الفترة الصباحية والمسائية .



تعليق الدراسة بتقني الباحة:

تعليق الدراسة بجامعة أم القرى:

وبيَّنت الإدارة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة فقد تقرر ‏ تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة إلى التدريب -عن بعد-، وذلك حرصاً على سلامة الجميع.وقبل ساعات أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة ليوم الأحد 19-10-1445هــ في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات؛ على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.يأتي هذا بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.تعليق الدراسة بجامعة الطائف:كما أعلنت جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة يوم الأحد 28 أبريل 2024، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" في الجامعة بالحوية وكافة الفروع الأخرى.وأكدت على استمرار دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.يأتي هذا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد; وحرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.