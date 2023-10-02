خدمة اليوم.. 10 خطوات لتجديد رخصة مستودع ضريبي

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، خطوات للبحث في قاعدة معلومات المرخصين للمهن الاستشارية.





خطوات لتجديد رخصة مستودع ضريبي



الخطوات



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وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هذه الخدمة الإلكترونية تُمكن المستفيد من تجديد رخصة مستودع ضريبي عبر الموقع الإلكتروني.1 - تفضل بزيارة موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.2 - سجل الدخول من خلال تعبئة البيانات المطلوبة.3 - سيتم إرسال رمز الدخول على الجوال الخاص بك، ادخل الرمز ثم اضغط على تقديم.4 - اضغط على أيقونة "الضرائب غير المباشرة".5 - اختر أيقونة "المستودعات" من الخيارات المتاحة أمامك.6 - اضغط على "التقدم بطلب رخصة مستودع".7 - سيظهر لك الآن نموذج طلب رخصة المستودع، املآ البيانات المطلوبة أمامك.8 - بعد اكتمال جميع البيانات الخاصة بالخطوة الأولى، اضغط على الذهاب للخطوة الثانية.9 - سيظهر لك نموذج ببعض الأسئلة تفضل بالإجابة عليها.10 - اضغط على التعهد والموافقة على جميع بياناتك السابقة التي أضفتها، واضغط على (التسليم) بعد الانتهاء من مراجعة جميع البيانات المدخلة.