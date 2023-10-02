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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 10 خطوات لتجديد رخصة مستودع ضريبي

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تجديد رخصة مستودع ضريبي
أ أ
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، خطوات للبحث في قاعدة معلومات المرخصين للمهن الاستشارية.

خطوات لتجديد رخصة مستودع ضريبي

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هذه الخدمة الإلكترونية تُمكن المستفيد من تجديد رخصة مستودع ضريبي عبر الموقع الإلكتروني.

الخطوات

1 - تفضل بزيارة موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
2 - سجل الدخول من خلال تعبئة البيانات المطلوبة.
3 - سيتم إرسال رمز الدخول على الجوال الخاص بك، ادخل الرمز ثم اضغط على تقديم.
4 - اضغط على أيقونة "الضرائب غير المباشرة".
5 - اختر أيقونة "المستودعات" من الخيارات المتاحة أمامك.
6 - اضغط على "التقدم بطلب رخصة مستودع".
7 - سيظهر لك الآن نموذج طلب رخصة المستودع، املآ البيانات المطلوبة أمامك.
8 - بعد اكتمال جميع البيانات الخاصة بالخطوة الأولى، اضغط على الذهاب للخطوة الثانية.
9 - سيظهر لك نموذج ببعض الأسئلة تفضل بالإجابة عليها.
10 - اضغط على التعهد والموافقة على جميع بياناتك السابقة التي أضفتها، واضغط على (التسليم) بعد الانتهاء من مراجعة جميع البيانات المدخلة.

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