الإثنين، 17 ربيع الأول 1445 ، 02 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

لقياس مستوى الأداء.. تنفيذ برنامج التقويم الخارجي على مدارس المملكة

هيئة تقويم التعليم
هيئة تقويم التعليم
أ أ
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بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بمركز "تميز" بتنفيذ برنامج التقويم الخارجي على مدارس المملكة لقياس مستوى الأداء، بعد انتهاء أكثر من 22 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية من التقويم الذاتي من خلال منصة "تميز".اضافة اعلان

برنامج التقويم الدراسي


وضمن البرنامج الوطني للتقويم المدرسي ولأول مرة في تاريخ التعليم، ينفذ هذا البرنامج، ويشارك فيه أكثر من 1200 أخصائي تقويم مدرسي من الهيئة، وبدعم أكثر من 500 مشرف تربوي من وزارة التعليم وإدارات ومكاتب التعليم، وتخطيط وإشراف أكثر من 200 من مسؤولي الهيئة.

مواعيد الاختبارات


وكانت هيئة تقويم التعليم قد أعلنت عن موعد بداية اختبارات أعمال السنة، لافتة إلى أنها تنطلق يوم الأحد ١٤٤٥/٣/١٦هـ .

بداية الاختبارات


وأوضحت تقويم التعليم أن بداية اختبارات مواد التعليم المدمج في المرحلة الثانوية الأحد ١٤٤٥/٤/٢١هـ .

وأضافت الهيئة: بداية الاختبارات الشفهية و العملية الثلاثاء ١٤٤٥/٤/٢٣هـ وستكون بداية الاختبارات النهائية الأحد ١٤٤٥/٤/٢٨هـ .

في وقت سابق، نشرت وزارة التعليم، جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع السابع من الفصل الدراسي الأول لكافة مراحل التعليم العام عبر قنوات عين ومنصة مدرستي.

ومن المقرر أن يتم بث الدروس على تردد عربسات 12437 عمودي 27500 بواسطة 23 قناة بث مباشرة أو عبر قناة يوتيوب التعليمية.

بداية العام الدراسي الجديد


يذكر أن العام الدراسي الجديد 1445هـ، بدأ قبل أسابيع، وفق التقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم، والذي تضمن 3 فصول دراسية وعددًا من الإجازات المطولة.


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