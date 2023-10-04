10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. التسجيل في اختبار الرخصة المهنية و"مكارثي" الذي خان حزبه لصالح "بايدن"

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
إعلان مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذا التوقيت
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه ستُحدد مواعيد التسجيل في اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية (التخصصي) خلال شهر أكتوبر.
منها مكة وتبوك.. "الأرصاد" يتوقع سماء غائمة وسحبًا ممطرة على معظم المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة.
والد الشاب المقتول بجدة فاجأ الجميع بهذا القرار قبل تنفيذ القصاص
وثق مقطع فيديو ردة فعل والد مجني عليه قبل يوم من تنفيذ القصاص في قاتل نجله.
محطاته وطاقته.. كل ما تريد معرفته عن تاكسي جده البحري
نفذت أمانة جدة عددًا من محطات التاكسي البحري الذي يربط شرم أبحر بشمال ووسط جدة، من خلال 20 محطة على طول المسافة، وتبلغ طاقة التاكسي البحري نقل 29 ألف راكب يوميًا.
مجانًا.. صندوق التنمية البشرية يعلن عن أهم 9 دورات مطلوبة لسوق العمل
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن طرح (9) دورات تدريبية، عن بعد، مع شهادات إتمام معتمدة، وهي من أهم الدورات المجانية للباحثين عن عمل والموظفين على النحو التالي:
أكثر من 18 ألف قضية أمام الهيئات الصحية الشرعية بمختلف المناطق
أكد تقرير رسمي لوزارة الصحة أن القضايا المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية خلال العام المنصرم وصلت إلى 18658 قضية، منها 7698 قضية في نفس العام والبقية من السابق.
أوكرانيا كلمة السر.. من هو "مكارثي" الذي خان حزبه لصالح "بايدن"
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ 234 سنة، صوت الكونجرس على عزل رئيسه كيفين مكارثي من منصبه.
قبل حلول فصل الشتاء.. أبرز 5 خرافات حول لقاح الإنفلونزا
الإنفلونزا هي عَدوى تصيب الأنف والحنجرة والرئتين، ويتحسن أغلب المصابين بها من تلقاء أنفسهم، لكن أحيانًا يمكن أن تكون مضاعفاتها قاتلة.
هل ستصدر "جوجل" اليوم نظام التشغيل الأحدث "أندرويد 14"؟
كشفت تسريبات أن شركة جوجل الأمريكية قد تصدر أحدث نظام تشغيلي لها 14Android "أندرويد 14" مساء اليوم الأربعاء 4 أكتوبر، وذلك بعدما ترددت شائعات بأنه سيتم إطلاقه إلى جانب هواتف Pixel 8.
على خُطى "إكس".. فيسبوك وإنستجرام باشتراك شهري في أوروبا
تستعد شركة ميتا، المالكة لموقع فيسبوك، فرض رسوم اشتراك شهرية قدرها 14 دولارًا على مستخدمي تطبيق إنستجرام على الهاتف في دول الاتحاد الأوروبي.