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منها مكة وتبوك.. "الأرصاد" يتوقع سماء غائمة وسحبًا ممطرة على معظم المناطق

سحب رعدية ممطرة
سحب رعدية ممطرة
أ أ
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة.اضافة اعلان

سماء غائمة وسحب ممطرة على 4 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل.

سحب ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.
ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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