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محطاته وطاقته.. كل ما تريد معرفته عن تاكسي جده البحري

تاكسي جدة
تاكسي جدة البحري
أ أ
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نفذت أمانة جدة عددًا من محطات التاكسي البحري الذي يربط شرم أبحر بشمال ووسط جدة، من خلال 20 محطة على طول المسافة، وتبلغ طاقة التاكسي البحري نقل 29 ألف راكب يوميًا.اضافة اعلان
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الأمانة لعدة مشاريع خاصة بالطرق بهدف تعزيز أصول البنية التحتية وتطوير شبكات الطرق والجسور والأنفاق، من خلال تنفيذ مجموعة مشاريع للطرق والكباري والانتهاء منها لتحرير المحاور الرئيسية.


تنفيذ شبكة متكاملة للنقل العام

وعملت على تحسين الطرق وفتح طرق جديدة، بالتوازي مع العمل على تنفيذ شبكة متكاملة للنقل العام، تشتمل على تنفيذ عدد من خطوط المترو الخفيف والسريع وشبكة من الحافلات.
وبدأت الأمانة تنفيذ التخطيط المناسب لتناسق حركة التنقل من وإلى مدينة جدة لتخفيف حدة الزحام المروري وفق خطة نقل شاملة تنفذ إلى ما بعد عام 2030.


40 جسرًا ونفقًا لربط الطرق

ونفذت الأمانة 40 جسرًا ونفقًا من أبرزها مشروع تقاطع طريق المدينة شمال جدة وإنشاء تقاطعات على طريق جدة جازان وتقاطع دوار المعارض، وإنشاء تقاطع طريق المدينة شمال الرحيلي وطريق الحمى الأمني لجامعة الملك عبد الله بثول الجزء الشرقي.
وربط جسر الخير بطريق الملك فيصل بجدة مع التقاطع، وتحويل طريق جدة جازان الجزء الأول والثاني الساحلي لطريق سريع بطول 43.650 كيلوًا مترًا.


إنارة طريق عسفان بطول 70 مترًا

وشملت المشاريع إنارة الجزء المتبقي من طريق المدينة حتى جامعة الملك عبد الله بثول مع وصلة الطريق المؤدية للجامعة من تقاطع القضيمة وطريق عسفان بطول 70 كيلو مترا، كذلك تم الانتهاء من مشروع إنشاء تقاطع طريق المدينة الرحيلي.
واستكمال الطريق الذي يبدأ من تقاطع بريمان حتى طريق مكة المكرمة المدينة المنورة بطول 13 كلم، ومشروع ازدواج الطريق داخل مدينة الملك عبد العزيز الطبية مع تقاطع على طريق مكة جدة القديم بطول 3 كلم.


الطريق الدائري وربط المحاور الرئيسة

وضمت مشروعات الطرق الطريق الدائري بمدنية جدة وربط المحاور الرئيسة، الجزء الأول بطول 9 كلم مع التقاطع، والذي يبدأ من طريق الملك فيصل الخمرة حتى تقاطع طريق جدة جازان الضلع الجنوبي.
وشملت قائمة المشروعات 23 مشروعًا في أمانة محافظة جدة استكمالا لبعض الطرق بمنطقة مكة المجموعة السادسة عشرة، واشتمل على مشروع الطريق الذي يبدأ من تقاطع بريمان على طريق شرق المطار وحتى مكة المدينة المزدوج.

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