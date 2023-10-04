قبل حلول فصل الشتاء.. أبرز 5 خرافات حول لقاح الإنفلونزا

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الإنفلونزا هي عَدوى تصيب الأنف والحنجرة والرئتين، ويتحسن أغلب المصابين بها من تلقاء أنفسهم، لكن أحيانًا يمكن أن تكون مضاعفاتها قاتلة. اضافة اعلان

ووفقًا لموقع مايو كلينك الطبي، فإن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، هم:

الأطفال دون سن الثانية.

البالغون الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

المقيمون في دور رعاية المسنين وغيرها من مرافق الرعاية طويلة الأمد.

السيدات الحوامل أو اللاتي يخططن للحمل أثناء موسم الإنفلونزا.

الأشخاص المصابون بضعف المناعة.

المصابون بأمراض مزمنة مثل الربو وأمراض القلب وأمراض الكلى وأمراض الكبد والسكري.

الأشخاص ذوو مؤشر كتلة جسم 40 أو أعلى.





الخرافات الـ5



- لقاح الإنفلونزا يمكن أن يصيبك بالإنفلونزا



-الإنفلونزا ليست خطيرة



- لقاح الإنفلونزا عير مناسب للنساء الحوامل



-إذا أصبت بالإنفلونزا العام الماضي فأنت آمن



- أنت آمن إذا كنت شابًا وتتمتع بصحة جيدة



ومع اقتراب موسم الإنفلونزا الجديد، نشرت صحيفة "نيويورك بوست" قائمة بأبرز ست خرافات حول الإنفلونزا نفسها، على النحو التالي:غير ممكن: يحتوي لقاح الإنفلونزا على فيروس غير نشط ولا يمكن أن يصيبك بالإنفلونزا.من الممكن أن يستجيب الجهاز المناعي للقاح عن طريق التسبب في الشعور بألم بسيط أو سيلان في الأنف — لكن هذا يختلف تمامًا عن الإنفلونزا.الأشخاص الذين يعتقدون أنهم أصيبوا بالإنفلونزا بعد الحصول على التطعيم ربما كانوا يعانون من مرض في الجهاز التنفسي العلوي غير ذي صلة، أو كانوا مصابين بالفعل بالإنفلونزا عندما تلقوا التطعيم.ويستغرق اللقاح حوالي أسبوعين لبدء الوقاية من الإنفلونزا، وفقًا لجامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو هيلث.في جميع أنحاء العالم، يموت ما يصل إلى 650 ألف شخص كل عام بسبب الإنفلونزا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.الأشخاص الذين يقولون إن لديهم حالة "طفيفة" من الإنفلونزا غالبًا ما يصابون بنزلة برد أو حساسية موسمية.لكن أعراض الإنفلونزا أسوأ بكثير: ارتفاع في درجة الحرارة، وقيء، وصعوبة في التنفس، والتهاب الحلق، والسعال، والقشعريرة، وآلام في الجسم، والصداع، والتعب والإسهال.ويمكن أن تكون الإنفلونزا في كثير من الأحيان مرضًا مميتًا — خاصة بالنسبة للأشخاص الذين ينتمون إلى المجموعات المعرضة للخطر مثل الرضع وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية كامنة.لقاح الإنفلونزا مهم بشكل خاص للنساء الحوامل، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة بتطعيم جميع النساء الحوامل ضد الإنفلونزا .وتعد النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة من الإنفلونزا مقارنة بالنساء الأخريات.والحصول على لقاح الإنفلونزا أثناء الحمل يحمي الطفل لعدة أشهر بعد الولادة. وهذا مهم بشكل خاص لأن الرضع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر لا يمكنهم الحصول على لقاح الإنفلونزا— ويكونون أكثر عرضة للمعاناة من مضاعفات خطيرة إذا أصيبوا بالإنفلونزا.ونظرًا لأن لقاح الإنفلونزا يأتي في شكلين - الحقنة التي لا تحتوي على فيروس حي، ورذاذ الأنف الذي يحتوي على فيروس مضعف - يجب أن تتلقى النساء الحوامل اللقاح فقط في صورة حقنة، وليس في شكل أنفي.في كل عام، تنتشر سلالة مختلفة من فيروس الإنفلونزا، ويتم تصميم لقاح كل عام خصيصًا ليناسب سلالة ذلك العام.بالإضافة إلى ذلك، يفقد لقاح الإنفلونزا فعاليته بمرور الوقت، لذا فإن الجرعة التي تم إعطاؤها قبل عام تحتاج إلى تحديث.وكان أداء لقاحات الإنفلونزا الحالية من 2023 إلى 2024 جيدًا ضد الفيروسات التي كانت تنتشر في نصف الكرة الجنوبي خلال موسم الإنفلونزا، والذي يقترب الآن من نهايته، لذلك يُعتقد أن لقاح هذا العام فعال للغاية.وجدت دراسة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح الإنفلونزا في نصف الكرة الجنوبي خلال العام الماضي كانوا أقل عرضة لدخول المستشفى بسبب الأنفلونزا بمقدار النصف مقارنة بالأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم.يمكن لأي شخص أن يصاب بالإنفلونزا، حتى لو لم يكن ضمن المعرضين للخطر. علاوة على ذلك، حتى الشباب الأصحاء يمكن أن ينقلوا الإنفلونزا إلى شخص ينتمي إلى مجموعة معرضة للخطر للغاية - وربما يقتلهم.-آثار جانبية للقاح الإنفلونزافي الواقع، يعد لقاح الإنفلونزا واحدًا من أكثر اللقاحات أمانًا وموثوقية على الإطلاق. عادة ما تكون الآثار الجانبية للحقنة - إن وجدت - خفيفة للغاية وتقتصر عادةً على الألم في موقع الحقن.في حالات نادرة جدًا – حوالي واحد من كل مليون – قد يصاب الشخص بمتلازمة جيلان باريه، والتي تسبب ضعف العضلات والشلل. ولكن بالنظر إلى مدى انتشار الإنفلونزا، ومدى فتك المرض، فإن أي خطر لحدوث آثار جانبية حادة يعتبر ضئيلًا.