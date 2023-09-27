الأربعاء، 12 ربيع الأول 1445 ، 27 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد صرف رواتب التأمينات ونتائج اختبار القدرة المعرفية الرقمي

أهم 10
أهم 10
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

الخميس أم الأحد؟.. التأمينات تحدد موعد صرف الرواتب
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف الرواتب للمستفيدين في نظام التأمينات.

التعليم تمنح الطلاب 8 فرص لاستعادة درجات السلوك المحسومة
حددت وزارة التعليم فرص التعويض التي تُمكّن الطلاب والطالبات من الحصول على درجات في السلوك، والتي يتم حسمها بسبب المشكلات السلوكية خلال العام الدراسي الحالي.
 
موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الرقمي
حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية (الرقمي).

إعفاء الأجور والمكافآت.. فرض ضريبة 5% على عوائد القروض بين الشركات
وضعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مقترحًا لتعديل نظام ضريبة الدخل، يقضي بألا تخضع لاستقطاع الضريبة المدفوعات مقابل ما يؤديه العامل من عمل؛ كالأجور والمزايا والمكافآت وما في حكمها.

هل تؤثر على الدعم؟.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب
دعا حساب المواطن إلى الإفصاح عن مكافأة الطلاب، ضمن البيانات الشخصية للمستفيدين، باعتبارها من مصادر الدخل التي يتعين الكشف عنها.

44 في المدينة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

احذر.. "واتساب" لن يعمل على هذه الأجهزة بداية من الشهر القادم
أكدت شركة «واتساب» على أنها لن تدعم الهواتف الذكية التي لا تعمل بالإصدار 5.0 وما بعده من نظام التشغيل أندرويد، وذلك اعتبارًا من الشهر القادم.

احذر من 6 تأثيرات سلبية.. ما أفضل وقت لتناول وجبة العشاء؟
ربما كان كل شخص لديه طريقته المختلفة لتناول وجبة العشاء، بداية مما يأكله والكيفية التي سيتناول بها طعامه، ومع من سيأكل، لكن الإطار الزمني الذي تتناول فيه وجبتك المسائية يمكن أن يكون له تأثير على صحتك بشكل عام.

5 أسباب وراء انبعاث رائحة حريق من سيارتك
يشم كثير من سائقي السيارات روائح غريبة تنبعث من سياراتهم، أقرب ما تكون إلى روائح الحريق، وهو ما يجعلك تبدأ رحلة البحث عن مصدر هذه الرائحة.

في الخامسة من عمره.. طفل أفريقي يتلو القرآن بأداء الكبار (فيديو)
 وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصة "إكس" تلاوة قصيرة لأحد الأطفال وهو يقرأ آيات من سورة البقرة.

اقرأ أيضا

ب1
12:00 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

رابط التقديم.. "الخطوط الجوية" تطرح وظائف إدارية ومالية شاغرة في جدة

الدعم السكني سكني
11:59 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

بعد 3 أيام من بدء الإيداع.. تنويه جديد بخصوص الدعم السكني لهؤلاء

a480918ee0db4ca3985e4054d10de73b
10:30 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. أهم 8 خطوات مطلوبة لنظام رسوم الأراضي البيضاء

حساب المواطن
9:56 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

هل تؤثر على الدعم؟.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب

اقرأ أيضا

الخميس أم الأحد؟.. التأمينات تحدد موعد صرف الرواتب

موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الرقمي

بمشاركة 70 جهة.. انطلاق معرض "خطوة" للتوظيف في الرياض

اليوم.. وزارة الدفاع تعلن استقطاب الكفاءات المتميزة عبر معرض "خطوة للتوظيف"

هل بإمكان حاملي بطاقات التنقل التسجيل في حساب المواطن؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 9:02 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

الخميس أم الأحد؟.. التأمينات تحدد موعد صرف الرواتب

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 2:00 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

شرط صرف معاش التقاعد المبكر لمن لم يبلغ الـ 60

رابت - الراتب - ريال - 1:05 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

التأمينات: في هذه الحالة.. تمديد منح المعاش لأبناء المتوفى

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 11:56 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

بالهجري أم الميلادي؟.. التأمينات تكشف آلية احتساب عمر المشترك

اقرأ أيضا

حساب المواطن
5:39 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

الابن مسجل كتابع وحصل على وظيفة .. هل يؤثر ذلك على دعم المواطن؟

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
4:11 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في الرياض

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
2:58 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

"الزكاة والضريبة": غرامات لا تشملها مبادرة الإعفاء.. تعرّف عليها

08-0ظ
1:59 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

بشرى من "أمازون".. فتح باب التوظيف بمختلف مناطق المملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الدعم السكني سكني
11:59 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

بعد 3 أيام من بدء الإيداع.. تنويه جديد بخصوص الدعم السكني لهؤلاء

أمطار غزيرة
11:54 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

أمطار غزيرة.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق ويٌطلق الإنذار الأحمر لـ 10 مساءً

7غ77
11:45 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

"ستاندرد آند بورز" ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد المملكة لـ 0.4% هذا العام

87978
11:41 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

المملكة تعزي حكومة وشعب العراق في ضحايا حريق إحدى قاعات الأفراح

المدير السيء
11:25 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

كيف تتخلص من مديرك السيء في 5 خطوات؟

جوجل كلاود
11:06 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

من مرأب السيارات إلى إدارة العالم.. 12 سرًا عن حياة "جوجل"