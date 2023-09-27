10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد صرف رواتب التأمينات ونتائج اختبار القدرة المعرفية الرقمي

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
الخميس أم الأحد؟.. التأمينات تحدد موعد صرف الرواتب
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف الرواتب للمستفيدين في نظام التأمينات.
التعليم تمنح الطلاب 8 فرص لاستعادة درجات السلوك المحسومة
حددت وزارة التعليم فرص التعويض التي تُمكّن الطلاب والطالبات من الحصول على درجات في السلوك، والتي يتم حسمها بسبب المشكلات السلوكية خلال العام الدراسي الحالي.
موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الرقمي
حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية (الرقمي).
إعفاء الأجور والمكافآت.. فرض ضريبة 5% على عوائد القروض بين الشركات
وضعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مقترحًا لتعديل نظام ضريبة الدخل، يقضي بألا تخضع لاستقطاع الضريبة المدفوعات مقابل ما يؤديه العامل من عمل؛ كالأجور والمزايا والمكافآت وما في حكمها.
هل تؤثر على الدعم؟.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب
دعا حساب المواطن إلى الإفصاح عن مكافأة الطلاب، ضمن البيانات الشخصية للمستفيدين، باعتبارها من مصادر الدخل التي يتعين الكشف عنها.
44 في المدينة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
احذر.. "واتساب" لن يعمل على هذه الأجهزة بداية من الشهر القادم
أكدت شركة «واتساب» على أنها لن تدعم الهواتف الذكية التي لا تعمل بالإصدار 5.0 وما بعده من نظام التشغيل أندرويد، وذلك اعتبارًا من الشهر القادم.
احذر من 6 تأثيرات سلبية.. ما أفضل وقت لتناول وجبة العشاء؟
ربما كان كل شخص لديه طريقته المختلفة لتناول وجبة العشاء، بداية مما يأكله والكيفية التي سيتناول بها طعامه، ومع من سيأكل، لكن الإطار الزمني الذي تتناول فيه وجبتك المسائية يمكن أن يكون له تأثير على صحتك بشكل عام.
5 أسباب وراء انبعاث رائحة حريق من سيارتك
يشم كثير من سائقي السيارات روائح غريبة تنبعث من سياراتهم، أقرب ما تكون إلى روائح الحريق، وهو ما يجعلك تبدأ رحلة البحث عن مصدر هذه الرائحة.
في الخامسة من عمره.. طفل أفريقي يتلو القرآن بأداء الكبار (فيديو)
وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصة "إكس" تلاوة قصيرة لأحد الأطفال وهو يقرأ آيات من سورة البقرة.