أكثر من 18 ألف قضية أمام الهيئات الصحية الشرعية بمختلف المناطق

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أكد تقرير رسمي لوزارة الصحة أن القضايا المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية خلال العام المنصرم وصلت إلى 18658 قضية، منها 7698 قضية في نفس العام والبقية من السابق. اضافة اعلان



3 مناطق في الصدارة



ووفقا للتقرير فقد تصدرت 3 مناطق الإدانة في وفيات الأخطاء الطبية هي الشرقية، عسير، الطائف.. فيما تصدرت الرياض المناطق في أعداد القضايا المسجلة ثم المنطقة الشرقية وعسير.



يشار إلى أن مهام الهيئات الصحية الشرعية تم نقلها بالكامل إلى وزارة العدل قبل أشهر، وفقا لـ"المدينة".



تعزيز سلامة المرضى



وقبل أشهر أكد وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أن نقل الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام يأتي تعزيزًا لسلامة المرضى والعناية بالحقوق.



وأضاف أن القرار يأتي أيضًا مكملاً لما تم من تأسيس لمركز سلامة المرضى والتوسع في تطبيق التأمين ضد الأخطاء الطبية وتنظيم عمل الممارسين الحكوميين في القطاع الخاص.

ولفت إلى أن هذا الإجراء سيسهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل، حيث تعمل "الصحة" على تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسينها وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.



الأخطاء الطبية



وكانت وزارة العدل كشفت عن أبعاد انتقال اختصاص الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.

وأفادت وزارة العدل في “إنفوجراف” عبر حسابها في منصة إكس “تويتر سابقا”، أن الاختصاصات المنتقلة تشمل:

1- الأخطاء المهنية الصحية المتعلقة بالحق الخاص كالدية والتعويض والأرش

2- الأخطاء الطبية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء جسم الإنسان، أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص

3- النظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية المتعلقة بالحق الخاص أو العام.