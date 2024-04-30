رابط التقديم.. الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف مساعد إداري

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أعلنت الشؤون الصحية في الحرس الوطني عن توفر وظائف مساعد إداري ثاني (Administrative Assistant II) في مدينة الرياض، لحملة البكالوريوس في التخصصات التالية:



تفاصيل الوظائف:





الشروط:

طريقة التقديم:

