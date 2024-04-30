الثلاثاء، 21 شوال 1445 ، 30 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

رابط التقديم.. الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف مساعد إداري

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
ارشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت الشؤون الصحية في الحرس الوطني عن توفر وظائف مساعد إداري ثاني (Administrative Assistant II) في مدينة الرياض، لحملة البكالوريوس في التخصصات التالية:اضافة اعلان

تفاصيل الوظائف:

- إدارة أعمال
- إدارة مكتبية
- إدارة عامة
- سكرتارية
- إدارة مكاتب
- علاقات عامة
- لغة إنجليزية
- ترجمة
- تقنية معلومات
- آداب
- علوم تطبيقية
- تربية وتعليم
- أي تخصص إداري آخر ذو صلة.


الشروط:



- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها.
- في حالة عدم توفر الخبرة سيتم إلحاق المتقدم ببرنامج تدريبي مخصص.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- القدرة على الطباعة السريعة باستخدام لوحة المفاتيح (30 كلمة في الدقيقة) باللغة الإنجليزية (25 كلمة في الدقيقة) باللغة العربية..
- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/10/23هـ (الموافق 2024/5/2م).

اقرأ أيضا

هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

الجامعة الإسلامية تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة

بشرى لهؤلاء.. "الدفاع" تفتح التقديم لشغل وظائف إدارية شاغرة

طريقة تحويل العدادات على حساب المستأجر بعد توثيق العقد.؟ رد من إيجار

هل يجب التقديم على منحة الزواج أم تُصرف تلقائيًا؟.. رد من التأمينات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شركة خدمات الملاحة الجوية 12:51 ص الإثنين، 29 أبريل 2024

شركة خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في جدة

جامعة-الملك-عبدالله-للعلوم-والتقنية-799x396 10:12 م السبت، 20 أبريل 2024

برواتب تنافسية.. جامعة الملك عبدالله "كاوست" تعلن عن برنامج إرتقاء للجنسين في كافة التخصصات

جامعة الإمام 8:40 م السبت، 20 أبريل 2024

عاجل.. جامعة الإمام تعلن عن وظائف إدارية وتعليمية لكافة المؤهلات

الوطنية للإسكان 7:11 م الأربعاء، 17 أبريل 2024

الشركة الوطنية للإسكان تعلن عن توفر وظائف إدارية في مدينة الرياض