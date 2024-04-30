رابط التقديم.. الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف مساعد إداري

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أعلنت الشؤون الصحية في الحرس الوطني عن توفر وظائف مساعد إداري ثاني (Administrative Assistant II) في مدينة الرياض، لحملة البكالوريوس في التخصصات التالية:
تفاصيل الوظائف:
- إدارة أعمال
- إدارة مكتبية
- إدارة عامة
- سكرتارية
- إدارة مكاتب
- علاقات عامة
- لغة إنجليزية
- ترجمة
- تقنية معلومات
- آداب
- علوم تطبيقية
- تربية وتعليم
- أي تخصص إداري آخر ذو صلة.
الشروط:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها.
- في حالة عدم توفر الخبرة سيتم إلحاق المتقدم ببرنامج تدريبي مخصص.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- القدرة على الطباعة السريعة باستخدام لوحة المفاتيح (30 كلمة في الدقيقة) باللغة الإنجليزية (25 كلمة في الدقيقة) باللغة العربية..
- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/10/23هـ (الموافق 2024/5/2م).