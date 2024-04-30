عاجل.. إيجار توضح.. كم رسوم تجديد العقد السكني ومن المسؤول عن الدفع؟

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أوضحت منصة إيجار بالتفصيل، قيمة رسوم تجديد العقد السكني والمسؤول عن دفع قيمة تجديد العقود الإيجارية.



رسوم تجديد عقد الإيجار



خصم نسبة من المبلغ المحول عبر إيجار:



دفع إيجار مسبق عبر منصة إيجار:



رفع إيجار الشقة على المستأجر عبر إيجار:



جاء ذلك في رد من إيجار، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. كم المقابل المالي لتجديد العقد السكني؟ ومن يدفع المقابل المالي لتجديد العقد المؤجر أم المستأجر؟".وأجابت منصة إيجار بقولها: "نود إفادتك بأن رسوم العقد السكني لكل سنة 125 ريالا والعقد التجاري 200 ريال لسنة الأولى ولكل سنة تجديد 400 ريال تدفع من قبل المؤجر، يحق للوسيط العقاري نسبة السعي 2.5% بالاتفاق بين الطرفين".أيضا، تفاعلت منصة إيجار مع سؤال لأحد المواطنين، يستفسر عن حقيقة خصم نسبة من المبلغ المسدد عبر المنصة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"هل فعلًا إيجار يأخذون نسبة من المبلغ؟".وأجابت المنصة على سؤاله بالقول:" حياك الله.. في حال تم السداد من خلال منصة إيجار يصل المبلغ كاملا للمؤجر خلال خمس أيام عمل.. نسعد بخدمتك".ردت منصة إيجار على تساؤل من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية دفع شهرين متتاليين مقدما عبر المنصة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. عندي استفسار بخصوص دفع الإيجار عبر المنصة؛ هل أستطيع دفع إيجار شهرين مقدمًا ؟ وما هي الآلية المتبعة في حال كان الإجراء متاحا؟".وجاء الرد من المنصة على استفساره :"حياك الله يتم سداد القيمة الإيجارية حسب جدول الدفعات في نسخة العقد.. نسعد بخدمتك".كما تفاعلت منصة إيجار مع تساؤل يستفسر فيه صاحبه عن إمكانية زيادة الإيجار على مستأجر شقة عبر المنصة.وأوضحت منصة إيجار، أن تحديد القيمة الإيجارية في العقد الجديد أو عند تجديد العقد يكون بالاتفاق بين أطراف العقد".