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صحيفة تواصل الالكترونية

إعلان مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذا التوقيت

هيئة تقويم التعليم والتدريب
هيئة تقويم التعليم
أ أ
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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه ستُحدد مواعيد التسجيل في اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية (التخصصي) خلال شهر أكتوبر. اضافة اعلان


اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية

ويهدف الاختبار إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030 في رفع جودة التعليم العام وكفايته.
وتعدُ الرخص المهنية للمعلمين وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة.
كما تُعد إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم، والحصول عليها مرتبط باجتياز الاختبار الذي بُني لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية.
ويتكون الاختبار من قسمين؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي الذي يبلغ عدد التخصصات المعتمدة فيه حاليًا (38) تخصّصًا.
 ويعتمد الاختبار على الحصيلة العلمية والخبرة المهنية لدى المعلم، إضافةً إلى سعة اطلاعه على مجال تخصصه، ومن الضروري الاطلاع على طريقة الأسئلة وكيفية الإجابة عنها.
ومما يساعد المتقدم في أداء الاختبار معرفة طبيعة الاختبار وجوانبه الدقيقة والصحيحة من على موقع الهيئة.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية


طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لهيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال هذا الــــــــرابــــــــط (https://tpl.etec.gov.sa/Account/Login?ReturnUrl=/ ).
- الضغط على خانة "التسجيل في اختبار الرخصة المهنية".
- اختيار نوع الاختبار الذي ترغب في التسجيل به "العام – التخصصي".
- اختيار الموعد والمكان المناسب لك لإجراء الاختبار.
- بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة يتم الضغط على "تأكيد البيانات".
 ويمكن الاستفادة من حسابات الهيئة الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها وقنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة وتشمل:
تطبيق الهيئة المتوافر على متجري آبل وجوجل
الرقم الموحد 920033555
نموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة.
حساب خدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare؛ لطلب الخدمات المساندة، ومعرفة الإجابات عن التساؤلات والاستفسارات.

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