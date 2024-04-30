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حساب المواطن يوضح.. هل نوع المسكن يؤثر على الدعم؟

حساب المواطن - ريال - الراتب
حساب المواطن
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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن تأثير حالة السكن ونوع المسكن على  الدعم.

حساب المواطن ونوع المسكناضافة اعلان

جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم.. أنا مؤهل لكن الدعم لم ينزل بسبب الحد المانع، علماً ما عندي أطفال وساكن في مسكن بالإيجار، هل إذا أرفقت عقد الإيجار أحصل على الدعم؟ هل لمسكن يؤثر على الاستحقاق؟".
وأجاب حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله : "وعليكم السلام ، حالة السكن ونوع السكن لا تؤثر في دعم حساب المواطن".
وأضاف "يختلف الحد المانع مابين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية".

أهلية حساب المواطن

كذلك أوضح حساب المواطن، آلية الإعلان عن الأهلية، حيث يتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ويمكن للمستفيد التحقق من أهلية المستفيد عن طريق حسابه (دراسة الأهلية).
ويتيح حساب المواطن، إمكانية الاستعلام برقم الهوية، من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى حساب المواطن .
الدخول إلى المنصة باستخدام بياناتك، بما فيها رقم الهوية وكلمة المرور.
انقر على خيار تسجيل الدخول للوصول إلى حسابك.
حدد خانة "دراسة الأهلية" لاستعراض مدى أهليتك.
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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