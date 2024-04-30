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شركة أرامكو موبيل سامرف تعلن عن وظائف شاغرة

أرامكو موبيل سامرف
شركة أرامكو موبيل سامرف
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أعلنت شركة مصفاة أرامكو موبيل (سامرف) في مدينة ينبع الصناعية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم والبكالوريوس) منها وظائف لحديثي التخرج حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان
  وظائف أرامكو موبيل سامرف:
- فني صيانة أجهزة (Maintenance Instrument Technician )
- فني تحليل الصيانة (Maintenance Analyzer Technician)
- مساعد إداري (Administrative Assistant [SMP])
- مستشار مالي ومحاسبي (Finance & Accounting Consultant)
- مراجع داخلي (Internal Auditor)

 التخصصات المطلوبة:

- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- نظم المعلومات الإدارية
- المحاسبة
- المالية
- الالكترونيات
- التقنية التحليلية
- تقنية الأجهزة

المزايا:


 - رواتب تنافسية. 

- بدل مواصلات. 

- بدل سكن يعادل ثلاث رواتب سنوياً.

- تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين. 

- بدل تعيين. 

- مكافأة سنوية. 

- مكافأة الأداء السنوي. 

- مكافأة رمضان. 

- برنامج تمليك المنازل. 

- خطة الإدخار. 

- مكافآت الخدمة. 

- فرص التطوير. 

- المرافقة الطبية للمُعالين. 

 نبذة عن الشركة:

 شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة سامرف عبارة عن مشروع مشترك تعود ملكيتها مناصفة لشركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية وشركة موبيل ينبع ريفايننج انك وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة أكسون موبيل وتعتبر أكبر شركة لانتاج وتصدير النفط بالعالم ، كما يعود تاريخها لأكثر من سبعين سنة.

طريقة التقديم:

 
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".


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