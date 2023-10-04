والد الشاب المقتول بجدة فاجأ الجميع بهذا القرار قبل تنفيذ القصاص

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وثق مقطع فيديو ردة فعل والد مجني عليه قبل يوم من تنفيذ القصاص في قاتل نجله.





تنفيذ القصاص:



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وظهر الأب وهو يقول للحضور إنه قرر تأجيل تنفيذ القصاص لمدة شهر وذلك مكرمة لشيوخ القبائل الذين حضروا.وبعد أن قال ذلك، ضج المكان بالتهليل والتكبير والثناء على الرجل وعلى فعله، فيما طالبه آخرون بالعفو عن القاتل لوجه الله.واقعة أخرى:وأمس، أصدرت وزارة الداخلية،، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).ضرب المجني عليه على رأسهأقدم / رش عباس خان نيثار بايغ، على قتل / محمد مجيد منير منير - باكستانيي الجنسية -، وذلك بضرب المجني عليه على رأسه، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًاوبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / رش عباس خان نيثار بايغ - باكستاني الجنسية -، يوم الثلاثاء بتاريخ 18 / 03 / 1445هـ الموافق 03 / 10 / 2023م بالمنطقة الشرقية.ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.وحذرت في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.