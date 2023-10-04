مجانًا.. صندوق التنمية البشرية يعلن عن أهم 9 دورات مطلوبة لسوق العمل

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن طرح (9) دورات تدريبية، عن بعد، مع شهادات إتمام معتمدة، وهي من أهم الدورات المجانية للباحثين عن عمل والموظفين على النحو التالي: اضافة اعلان





أساسيات الحاسب الآلي



المهارات الرقمية في بيئة العمل



الحوسبة السحابية



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