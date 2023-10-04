مجانًا.. صندوق التنمية البشرية يعلن عن أهم 9 دورات مطلوبة لسوق العمل

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن طرح (9) دورات تدريبية، عن بعد، مع شهادات إتمام معتمدة، وهي من أهم الدورات المجانية للباحثين عن عمل والموظفين على النحو التالي:
أساسيات الحاسب الآليستتعلم من الدورة: المفاهيم والإجراءات الأساسية لاستخدام أجهزة الحاسب الآلي في العديد من المجالات.
المهارات الرقمية في بيئة العملستتعلم من الدورة: التقنيات الحديثة في إدارة الشركات وحفظ البيانات بشكل آمن وآليات العمل عن بعد بطريقة ذكية.
الحوسبة السحابيةستتعلم من الدورة: أهمية استخدام الحوسبة السحابية في مختلف القطاعات العامة والخاصة وطرق ربط المستفيد بكل مصادر المعلومات.
الأمان والخصوصية في العمل
ستتعلم من الدورة: الأمان والخصوصية في بيئة العمل وأهميتهما وانعكاس ذلك على أدائك وأمانتك وسعادتك الوظيفية.
كن مهنياً في حل المشكلاتستتعلم من الدورة: مهارات حل المشكلات والصعوبات والتحديات في بيئة العمل والتي قد تكون سهلة التجاوز أو صعبة.
برنامج العروض التقديمية PowerPointستتعلم من الدورة: طريق وكيفية استخدام برنامج مايكروسوفت باوربوينت PowerPoint وإعداد العروض التقديمية.
كيفية استخدام LinkedIn بفعاليةستتعلم من الدورة: نبذة عن برنامج لينكدإن وفوائد استخدامه بالإضافة إلى كيفية بناء ملف شخصي احترافي
استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشريةستتعلم من الدورة: معرفة التحديثات في استخدام الذكاء الاصطناعي وطرق التطبيق الفعال في الموارد البشرية.
دورة البحث عن وظيفةستتعلم من الدورة: المعرفة الكافية حول الأساليب والخطوات والأدوات اللازمة قبل البحث عن وظيفة.
الفئات المستهدفة
- الباحثون عن عمل
- الخريجين والخريجات
- الموظفين
- أصحاب العمل
المميزات
- أهم الدورات المجانية لسوق العمل (عن بعد).
- الدورات متاحة لكافة الفئات (لا يوجد متطلبات مسبقة).
- شهادة إتمام معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية.
طريقة التسجيل
- للتسجيل في دورة (أساسيات الحاسب الآلي): اضغط هنا
- للتسجيل في دورة (المهارات الرقمية في بيئة العمل): اضغط هنا
- للتسجيل في دورة (الحوسبة السحابية): اضغط هنا
- للتسجيل في دورة (الأمان والخصوصية في العمل): اضغط هنا
- للتسجيل في دورة (كن مهنياً في حل المشكلات): اضغط هنا
- للتسجيل في دورة (برنامج العروض التقديمية PowerPoint): اضغط هنا
- للتسجيل في دورة (كيفية استخدام LinkedIn بفعالية): اضغط هنا
- للتسجيل في دورة (استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية): اضغط هنا
- للتسجيل في دورة (البحث عن وظيفة): اضغط هنا