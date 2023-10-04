الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

مجانًا.. صندوق التنمية البشرية يعلن عن أهم 9 دورات مطلوبة لسوق العمل

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف
صندوق التنمية البشرية
أ أ
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن طرح (9) دورات تدريبية، عن بعد، مع شهادات إتمام معتمدة، وهي من أهم الدورات المجانية للباحثين عن عمل والموظفين على النحو التالي:اضافة اعلان

أساسيات الحاسب الآلي

ستتعلم من الدورة: المفاهيم والإجراءات الأساسية لاستخدام أجهزة الحاسب الآلي في العديد من المجالات.

المهارات الرقمية في بيئة العمل

ستتعلم من الدورة: التقنيات الحديثة في إدارة الشركات وحفظ البيانات بشكل آمن وآليات العمل عن بعد بطريقة ذكية.

الحوسبة السحابية

ستتعلم من الدورة: أهمية استخدام الحوسبة السحابية في مختلف القطاعات العامة والخاصة وطرق ربط المستفيد بكل مصادر المعلومات.

الأمان والخصوصية في العمل


ستتعلم من الدورة: الأمان والخصوصية في بيئة العمل وأهميتهما وانعكاس ذلك على أدائك وأمانتك وسعادتك الوظيفية.

كن مهنياً في حل المشكلات

ستتعلم من الدورة: مهارات حل المشكلات والصعوبات والتحديات في بيئة العمل والتي قد تكون سهلة التجاوز أو صعبة.

برنامج العروض التقديمية PowerPoint

ستتعلم من الدورة: طريق وكيفية استخدام برنامج مايكروسوفت باوربوينت PowerPoint وإعداد العروض التقديمية.

كيفية استخدام LinkedIn بفعالية

ستتعلم من الدورة: نبذة عن برنامج لينكدإن وفوائد استخدامه بالإضافة إلى كيفية بناء ملف شخصي احترافي

استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية

ستتعلم من الدورة: معرفة التحديثات في استخدام الذكاء الاصطناعي وطرق التطبيق الفعال في الموارد البشرية.

دورة البحث عن وظيفة

ستتعلم من الدورة: المعرفة الكافية حول الأساليب والخطوات والأدوات اللازمة قبل البحث عن وظيفة.


الفئات المستهدفة


- الباحثون عن عمل
- الخريجين والخريجات
- الموظفين
- أصحاب العمل


المميزات


- أهم الدورات المجانية لسوق العمل (عن بعد).
- الدورات متاحة لكافة الفئات (لا يوجد متطلبات مسبقة).
- شهادة إتمام معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية.

طريقة التسجيل


- للتسجيل في دورة (أساسيات الحاسب الآلي): اضغط هنا
- للتسجيل في دورة (المهارات الرقمية في بيئة العمل): اضغط هنا
- للتسجيل في دورة (الحوسبة السحابية): اضغط هنا
- للتسجيل في دورة (الأمان والخصوصية في العمل): اضغط هنا
- للتسجيل في دورة (كن مهنياً في حل المشكلات): اضغط هنا
- للتسجيل في دورة (برنامج العروض التقديمية PowerPoint): اضغط هنا
- للتسجيل في دورة (كيفية استخدام LinkedIn بفعالية): اضغط هنا
- للتسجيل في دورة (استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية): اضغط هنا
- للتسجيل في دورة (البحث عن وظيفة): اضغط هنا

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