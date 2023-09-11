الملحقية الثقافية السعودية بلندن تطالب المبتعثين بهذا الإجراء

أ أ
وجهت الملحقية الثقافية السعودية بالمملكة المتحدة، نداءً إلى جميع المبتعثين والمبتعثات.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": نود إحاطة الجميع بضرورة القيام بخطوات عبر سفير 2 وذلك لضمان سير المعاملات/الطلبات بشكل صحيح".
وأضافت: "لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الرابط: (اضغط هنا)
إلى جميع المبتعثين والمبتعثات— الملحقية الثقافية السعودية بالمملكة المتحدة - لندن (@uksacborg) September 11, 2023
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نود إحاطة الجميع بضرورة القيام بخطوات عبر سفير 2 وذلك لضمان سير المعاملات/الطلبات بشكل صحيح.
لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الرابط:https://t.co/N02hqU233w
ودمتم في حفظ الله و رعايته