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الملحقية الثقافية السعودية بلندن تطالب المبتعثين بهذا الإجراء

سفارة المملكة في أوغندا
الملحقية الثقافية السعودية
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وجهت الملحقية الثقافية السعودية بالمملكة المتحدة، نداءً إلى جميع المبتعثين والمبتعثات.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": نود إحاطة الجميع بضرورة القيام بخطوات  عبر سفير 2 وذلك لضمان سير المعاملات/الطلبات بشكل صحيح".اضافة اعلان
وأضافت: "لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الرابط: (اضغط هنا)


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