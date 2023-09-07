بشرى سارة.. "سكني" يُتيح 8280 قطعة أرض مجانية بمناطق المملكة

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أتاح برنامج سكني عبر تطبيقه وموقعه الإلكتروني 8280 قطعة أرض للمستفيدين من البرنامج منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس 2023. اضافة اعلان

وقال البرنامج إنه سيستمر - بإذن الله - في طرح المزيد من الأراضي مستقبلاً في مختلف مناطق المملكة.

وشمل ذلك المناطق التالية:

-الرياض.

-مكة المكرمة.

-المنطقة الشرقية.

-القصيم.

-الحدود الشمالية.

-الباحة.

-المدينة المنورة.

-الجوف.

-نجران .

-حائل.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود المتواصلة لتوفير الخيارات والحلول السكنية المتنوعة للأسر السعودية.



طريقة حجز أرض في سكني



شروط الحصول على الدعم السكني



استمراراً للجهود المتواصلة لتوفير الخيارات والحلول السكنية المتنوعة للأسر السعودية، أتاح برنامج سكني عبر تطبيقه وموقعه الإلكتروني 8280 قطعة أرض للمستفيدين من البرنامج منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس 2023، وسيستمر البرنامج - بإذن الله - في طرح المزيد من الأراضي مستقبلاً في مختلف… pic.twitter.com/8FBcWMEpiX September 7, 2023

تتمثل خطوات الحجز الإلكتروني، لأرض سكنية، عبر موقع سكني، وفق الآتي:تسجيل الدخول عبر موقع سكني، والتأكد من الاستحقاق.-البحث عن المخطط حسب المنطقة.-اختيار قطعة الأرض وحجزها.-توقيع العقد الإلكتروني.-رفع رخصة البناء عبر منصة سكني بالتوقت المحدد تفاديًا لإلغاء الحجز.يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.