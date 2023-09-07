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بشرى سارة.. "سكني" يُتيح 8280 قطعة أرض مجانية بمناطق المملكة

الدعم السكني
سكني
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أتاح برنامج سكني عبر تطبيقه وموقعه الإلكتروني 8280 قطعة أرض للمستفيدين من البرنامج منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس 2023.اضافة اعلان
وقال البرنامج إنه سيستمر - بإذن الله - في طرح المزيد من الأراضي مستقبلاً في مختلف مناطق المملكة.
وشمل ذلك المناطق التالية:
-الرياض.
-مكة المكرمة.
-المنطقة الشرقية.
-القصيم.
-الحدود الشمالية.
-الباحة.
-المدينة المنورة.
-الجوف.
-نجران .
-حائل.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود المتواصلة لتوفير الخيارات والحلول السكنية المتنوعة للأسر السعودية.

طريقة حجز أرض في سكني


تتمثل خطوات الحجز الإلكتروني، لأرض سكنية، عبر موقع سكني، وفق الآتي:
تسجيل الدخول عبر موقع سكني، والتأكد من الاستحقاق.
-البحث عن المخطط حسب المنطقة.
-اختيار قطعة الأرض وحجزها.
-توقيع العقد الإلكتروني.
-رفع رخصة البناء عبر منصة سكني بالتوقت المحدد تفاديًا لإلغاء الحجز.

شروط الحصول على الدعم السكني


يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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