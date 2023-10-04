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صحيفة تواصل الالكترونية

هل ستصدر "جوجل" اليوم نظام التشغيل الأحدث "أندرويد 14"؟

أندرويد 14
من المقرر أن تطلق حوجل مساء اليوم نظام التشغيل أندرويد 14
أ أ
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كشفت تسريبات أن شركة جوجل الأمريكية قد تصدر أحدث نظام تشغيلي لها 14Android "أندرويد 14" مساء اليوم الأربعاء 4 أكتوبر، وذلك بعدما ترددت شائعات بأنه سيتم إطلاقه إلى جانب هواتف  Pixel 8.اضافة اعلان

نظام التشغيل أندرويد 14
وبحسب موقع GSMArena فإن جوجل من المقرر أن تطلق مساء اليوم نظام التشغيل أندرويد 14 إلى جانب هاتفي Pixel 8 و Pixel 8 Pro، حيث تم رصد النظام ضمن قائمة شركة الاتصالات الكندية Telus عندما تبدأ عمليات نشر تحديثات البرامج للأجهزة التي تبيعها.
وذكرت الشركة في القائمة أن أن نظام التشغيل أندرويد 14 ستحصل عليه جميع أجهزة Pixel  بدءًا من Pixel 4a، كما تم إدراج واجهة المستخدم للسوفت وير "Android U" على أنها ستصدر اليوم 4 من أكتوبر.

ميزات للخصوصية والأمان
وسيجلب نظام التشغيلأندرويد 14 الكثير من ميزات للخصوصية والأمان، مع بعض التغييرات المهمة لأجهزة أندرويد، كما سيتيح رؤية معلومات البطارية الجديدة مثل تاريخ التصنيع وعدد الدورات.
وسيقدم أندرويد 14 تحديثات مشاركة البيانات، حيث ستحصل الهواتف على نافذة منبثقة تخبرك بأي تغييرات حدثت مع أي تطبيق معين عندما يقوم التطبيق بتغيير شروط الخصوصية الخاصة به.

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