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المميزات والضوابط.. سكني: صرف دعم البناء الذاتي على 5 دفعات

قطعة-ارض-سكني
سكني
أ أ
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قال برنامج سكني، إن الدعم لمستفيد البناء الذاتي يصرف على خمس دفعات، حسب مراحل البناء. 
وقال سكني ردًا على استفسار أحد المواطنين عبر موقع "إكس": "يصرف المبلغ للمستفيد على 5 دفعات، بناءً على مراحل البناء التي حددها المستفيد من خلال جدول الكميات والمواصفات، وذلك بعد تقييم كل مرحلة تم إنجازها".اضافة اعلان


مميزات البناء الذاتي 

- يمكّن المواطن أو المقيم الاستفادة من المنتج.
- يُمكّنك الاستفادة من المنتج سواء كنت مستحقًا للدعم أو غير مستحق.
- استخراج رخص البناء بسهولة وبمدة وجيزة للتصاميم الهندسية.
 - تربط معلوماتك مع كافة الجهات التمويلية.
- توفّر لك دعم الأراضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن رحلتك في المنتج.
- تربطك مع مقاولين ومشرفين هندسيين معتمدين وموثوقين لتنفيذ عمليات بناء بيتك والإشراف عليه.
- تقدم لك تصاميم هندسية من مكاتب معتمدة وبأسعار منافسة من مهندسين سعوديين.
- تقدّم لك خدمات تقييم الجودة وشهادة استدامة البناء بعد اكتمال بناء بيتك.


ضوابط البناء الذاتي


- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، بعد توقيع عقد الدعم السكني.
- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.
- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.
- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الأشغال.

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