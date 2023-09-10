المميزات والضوابط.. سكني: صرف دعم البناء الذاتي على 5 دفعات

قال برنامج سكني، إن الدعم لمستفيد البناء الذاتي يصرف على خمس دفعات، حسب مراحل البناء.
وقال سكني ردًا على استفسار أحد المواطنين عبر موقع "إكس": "يصرف المبلغ للمستفيد على 5 دفعات، بناءً على مراحل البناء التي حددها المستفيد من خلال جدول الكميات والمواصفات، وذلك بعد تقييم كل مرحلة تم إنجازها".
تحية طيبة، يصرف المبلغ للمستفيد على 5 دفعات، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء التي حددها المستفيد من خلال جدول الكميات والمواصفات وذلك بعد تقييم كل مرحلة تم إنجازها.— العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) September 9, 2023
مميزات البناء الذاتي - يمكّن المواطن أو المقيم الاستفادة من المنتج.
- يُمكّنك الاستفادة من المنتج سواء كنت مستحقًا للدعم أو غير مستحق.
- استخراج رخص البناء بسهولة وبمدة وجيزة للتصاميم الهندسية.
- تربط معلوماتك مع كافة الجهات التمويلية.
- توفّر لك دعم الأراضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن رحلتك في المنتج.
- تربطك مع مقاولين ومشرفين هندسيين معتمدين وموثوقين لتنفيذ عمليات بناء بيتك والإشراف عليه.
- تقدم لك تصاميم هندسية من مكاتب معتمدة وبأسعار منافسة من مهندسين سعوديين.
- تقدّم لك خدمات تقييم الجودة وشهادة استدامة البناء بعد اكتمال بناء بيتك.
ضوابط البناء الذاتي
- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، بعد توقيع عقد الدعم السكني.
- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.
- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.
- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الأشغال.